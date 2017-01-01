Android‘de uygulamaları belirli bir zaman diliminde engellemek mümkün. İş hayatınızda tempolu çalışmanız gerekiyor fakat akıllı telefonunuz yüzünden dikkatiniz dağılıyorsa sıkıntı yaratan uygulamaları mesai saatleriniz için engellemeyi düşünebilirsiniz. Bu işlem için tahmin edebileceğiniz üzere üçüncü parti uygulamalardan yardım almanız gerekecek çünkü Android işletim sisteminde bu şekilde bir varsayılan özellik bulunmuyor. Dilerseniz Android‘de uygulamaları belirli bir zaman diliminde engellemek için izlemeniz gereken aşamalara göz atalım.

Android: Uygulamaları Belirli Bir Zaman Diliminde Engellemek

Öncelikle ClearLock: block distractions uygulamasını Google Play uygulama mağazası üzerinden akıllı telefonunuza yükleyin.

Şimdi uygulamayı çalıştırın, karşınıza akıllı telefonunuzda kurulu olan uygulamaların yer aldığı liste gelecektir.

Şimdi cihazınızda belirli bir zaman diliminde engellemek istediğiniz uygulamayı seçin.

Time period seçeneğinden uygulamayı ne kadar süre için engellemek istediğinizi belirleyin.

Şimdi engelleme işlemi için onay vermeniz gerekecek. Arayüzde karşınıza gelecek olan I’M SURE seçeneğine dokunmalısınız. Belirlediğiniz süre geçene kadar uygulamayı kullanamayacaksınız.

Arayüzde kilitlediğiniz uygulamaların ne kadar süre sonra aktifleşeceği belirtiliyor. Engellediğiniz uygulamaya ulaşabilmek için akıllı telefonunuzu yeniden başlatmalısınız.

İşlem için AppBlock – Stay Focused adlı uygulamadan da yardım alabilirsiniz.

Uygulamayı yükleyip çalıştırdıktan sonra böyle bir arayüzle karşılaşacaksınız.

Şimdi bildirim erişimini ayarlamanız gerekiyor, Enable Now seçeneğine dokunun.

Working days‘e dokunun ve etkinleştirin.

Şimdi uygulamaları engellemek istediğiniz zaman dilimini ayarlayın. Alt kısımdaki App Notifications seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

Applications bölümüne gidin. Ücretsiz versiyonda 5 uygulamaya kadar engelleme özelliği sunuluyor. İşlem bu kadar basit!