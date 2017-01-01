Xiaomi cihazlarla karşımıza çıkan MIUI işletim sisteminin agresif batarya yönetimi kullanarak güç tüketimini düşürdüğü biliniyor. İşte bu optimizasyon devreye girince bildirimlere ait duyurular da ortadan kalkıp silinebiliyor. Çok sayıda kullanıcı bu sorundan şikayetçi ve çare arıyor. Xiaomi ve bazı Huawei akıllı telefonlarda MIUI 8 sürümüne geçişten sonra push bildirimlerinin gelmediği şikayet ediliyor.

MIUI 8 Bildirim Sorununun Çözümü

Çoğu ipucu bu sorunu aşmak için bildirimler listesine girip öncelik sırasının arttırılmasını ve bildirim gönderen uygulamanın telefondaki batarya optimizasyon özelliklerinden hariç tutulmasını öneriyor ama çözüm sağlamıyor. Örneğin Huawei P6 Plus ve Xiaomi Mi Note 2/Mi Mix modelleri bu değişiklikten sonra da ilerleme göstermiyor.

Deneyebileceğiniz beş farklı ayar:

Ayarlar içinden uygulamaların batarya kullanımına girin ve uygulamaları seçin. Bu alandan bildirim almak istediğiniz uygulamaları sınırlamasız işaretleyin. Ayarlar içinden izinlere girin ve otomatik başlayanlara bakın. Bildirim almak istediğiniz uygulamaların adları yanındaki aktif işaretine tıklayın. Ayarlar içinden uygulama bildirimlerine girin ve bildirim almak istediğiniz uygulamaları seçip öncelik ayarını açın. Uygulamayı son uygulamalar listenizde kilitleyin. İlk olarak uygulamayı açın ve kare/üç çizgi biçimli butona bastıktan sonra beliren listede bildirim almak istediğiniz uygulamayı seçip aşağı çekerek kilitleme uygulayın. Böylece asla bellekten silinmezler. Son olarak ayarlar içinden telefon hakkında kısmında sürüme 8 kez tıklayıp Geliştirici Seçeneklerini aktifleştirin. Ayarlar içinden Geliştirici Seçeneklerine girip en alttaki bellek optimizasyonu seçeneğini kapatın.