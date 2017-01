Android‘de ses seviyesi değişimini zamanlamak için izlemeniz gereken aşamalara değiniyoruz. Okulda derse ya da iş yerinde toplantılara girdiğinizde akıllı telefonunuzun sessiz modunda olmasını istersiniz. Tabii evde ya da yoldayken telefonun sessiz konumda olması arama, mesaj ve bildirimleri kaçırma ihtimali nedeniyle sizin için sıkıntı olabilir. Bu durumda ses seviyesi değişimini zamanlamak için faydalanabileceğiniz üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyacınız olacak. Bu sayede akıllı telefonunuzu sessize alma ya da zil sesini etkinleştirmeyi unutma ihtimalini elimine etmeniz mümkün.

Android: Ses Seviyesi Değişimini Zamanlamak

Öncelikle Dama’nın ücretsiz uygulaması olan Volume Scheduler uygulamasını aşağıdaki widget’a dokunarak ya da Google Play uygulama mağazasında aratarak akıllı telefonunuza yükleyin.

Uygulama arayüzünde Office (Ofis) ve Home (Ev) başlıklı iki ön tanımlı ses profili bulunuyor. Sağ alt kısımda yer alan + butonuna dokunarak kendi özel ses profilinizi oluşturabileceğiniz gibi mevcut profillerdeki Alter seçeneğini kullanarak o profilleri düzenleme yoluna da gidebilirsiniz.

Mevcut profillerin adını değiştirebilmeniz mümkün. Volume Profile bölümünden telefon, bildirim, medya, alarm, sistem ve sesli arama ses seviyesini belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda zil sesi ve bildirim sesini de özelleştirebiliyorsunuz.

Schedule Settings bölümünden ilgili ses profilinin aktive edilmesini istediğiniz zamanı ayarlayabilirsiniz.

Show popup and ask before applying on timetable time seçeneğini işaretlerseniz ses seviyesi profili aktive edilmeden önce size açılır bir pencerede onay için sorulmasını sağlayabiliyorsunuz.