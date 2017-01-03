Birkaç gün kadar önce OnePlus tarafından Android 7 güncellemelerinin bir diğer önizleme versiyonu kullanıcılara sunulmuştu ve diğer Beta sürümleri gibi sadece bir önceki amiral gemisi OnePlus 3 için dağıtım gerçekleşmişti. Sene sonu gelmeden önce müjdeli haber veren firma, Android 7 Nougat güncellemesinin hem OnePlus 3, hem de OnePlus 3T sahiplerine kısa süre içinde sunulacağını ilan etmişti.

OnePlus 3 ve 3T Sahiplerinin Nougat Keyfi

Beklenen an geldi ve OxygenOS işletim sisteminin Android 7 Nougat esaslı OxygenOS 4.0 sürümü OnePlus 3 ve 3T kullanıcılarına sunuldu. Her iki amiral gemisi de güncellemeden sonra şu yeniliklere kavuşuyor:

Android 7 Nougat işletim sistemi

Yeni Bildirim tasarımı

Yeni Ayar menüsü tasarımı

Çoklu pencere görünümü

Bildirimlere doğrudan cevap verme

Özel DPI ayarları

Durum çubuğu sembollerinin ayarları

Gelişmiş çekmece özelleştirme seçenekleri

OnePlus açıklamasına göre OTA yoluyla havadan başlayan Nougat güncelleme paketi dağıtımı kademeli olarak sunulacak ve ilk aşamada sadece belirli kullanıcılara ulaşacak. Ardından birkaç gün içinde diğer kullanıcılar da elde ediyor olacak. Firmanın daha önceki uyarılarında olduğu gibi OnePlus 3 için önizleme sürümü Android 7 kullanıyorsanız ilk olarak cihazı sıfırlayıp fabrika ayarlarına dönmeniz gerekecek yani depolanan bilgiler ve uygulamalar silinecek. Bu yüzden resmi güncellemeyi kurmadan önce yedek almalısınız.