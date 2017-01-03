Birkaç gün kadar önce OnePlus tarafından Android 7 güncellemelerinin bir diğer önizleme versiyonu kullanıcılara sunulmuştu ve diğer Beta sürümleri gibi sadece bir önceki amiral gemisi OnePlus 3 için dağıtım gerçekleşmişti. Sene sonu gelmeden önce müjdeli haber veren firma, Android 7 Nougat güncellemesinin hem OnePlus 3, hem de OnePlus 3T sahiplerine kısa süre içinde sunulacağını ilan etmişti.
OnePlus 3 ve 3T Sahiplerinin Nougat Keyfi
Beklenen an geldi ve OxygenOS işletim sisteminin Android 7 Nougat esaslı OxygenOS 4.0 sürümü OnePlus 3 ve 3T kullanıcılarına sunuldu. Her iki amiral gemisi de güncellemeden sonra şu yeniliklere kavuşuyor:
- Android 7 Nougat işletim sistemi
- Yeni Bildirim tasarımı
- Yeni Ayar menüsü tasarımı
- Çoklu pencere görünümü
- Bildirimlere doğrudan cevap verme
- Özel DPI ayarları
- Durum çubuğu sembollerinin ayarları
- Gelişmiş çekmece özelleştirme seçenekleri
OnePlus açıklamasına göre OTA yoluyla havadan başlayan Nougat güncelleme paketi dağıtımı kademeli olarak sunulacak ve ilk aşamada sadece belirli kullanıcılara ulaşacak. Ardından birkaç gün içinde diğer kullanıcılar da elde ediyor olacak. Firmanın daha önceki uyarılarında olduğu gibi OnePlus 3 için önizleme sürümü Android 7 kullanıyorsanız ilk olarak cihazı sıfırlayıp fabrika ayarlarına dönmeniz gerekecek yani depolanan bilgiler ve uygulamalar silinecek. Bu yüzden resmi güncellemeyi kurmadan önce yedek almalısınız.