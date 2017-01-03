Sony Xperia X Android 7.1.1 Nougat güncellemesi firmanın Concept yapısı altında kullanıma sunulmuş vaziyette. Kasım ayında Sony ilk olarak Xperia X için ilk Concept Android versiyonunu kullanıma sunmuştu ve bu yapı daha sonra birkaç defa güncelleme aldı. Concept yapıları deneysel ve Sony’nin stabil yazılımlarına kıyasla stok Android’e daha yakın bir deneyimle yeni yazılımı test etme imkanı sağlıyor.

Sony Xperia X Android 7.1.1 Nougat Concept Güncellemesi

Yeni Xperia X Concept güncellemesi duruma bakılırsa Android 7.0 Nougat değil Android 7.1.1 Nougat versiyonunu esas alıyor. Bu durum Sony’nin Google dışında Android’in bu en son versiyonunu kullanan ilk üretici olması demek, her ne kadar limitli bir versiyon olsa da.

Sony’nin yeni firmware’i 38.3.A.0.41 sürüm numarasını taşıyor. Android yapı numarası ise NMF26F8. Güncelleme Android’in Aralık ayı güvenlik paketlerine de ev sahipliği yapıyor. Bu biraz can sıkıcı bir durum çünkü Ocak ayı güvenlik güncellemesi paketleri muhtemelen birkaç gün içerisinde kullanılabilir olacak. Akıllı telefona güç menüsüne yeniden başlatma butonu, kamera uygulamasının başlatılmasının hızlanması, Sony PlayStation 4 oyun konsolu için Remote Play yani uzaktan oynama desteği gibi yenilikler kazandırılmış. Bu arada PS4 için eklenen Remote Play özelliğinde henüz DualShock desteği sunulmadığını belirtelim.

Android 7.1.1 Nougat güncellemesi şu an yalnızca Concept for Android sürümünü yükleyen ve Experimental güncellemeleri için izin veren kullanıcılar tarafından elde edilebiliyor. Sony’nin stabil güncellemeyi önümüzdeki haftalarda kullanıma sunması olası.