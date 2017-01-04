HP ile anlaşıp Palm markasını bünyesine katmış olan ve BlackBerry marka akıllı telefonları üretmeye başlayan Çin merkezli TCL Corporation firmasının bünyesinde yola devam eden Alcatel mobil bölümü son yıllarda Idol serisiyle ön plana çıkıyor. Firmanın daha önceki Idol modelleri genelde telefon operatörleri tarafından yıllık sözleşme yapanlara hediye edilmekteydi. 2016 senesin başında tanıtılan ve yaz aylarında satışa sunulan Idol 4 modeli serinin son halkası oldu.

Görünüm ve Ekran

147 x 72.5 x 7.1 mm boyutlarıyla herhangi bir incelik rekoru kırmayan ve 135 gram gelen Alcatel Idol 4’ün ön kısmını 5.2 inç genişlikli Full HD 1920 x 1080 piksel LTPS IPS ekran işgal ediyor ve 424 ppi netliğiyle tatmin edici bir iş çıkarıyor. IPS yapısından ötürü görüş açıları geniş ve parlaklık değeri yüksek.Günümüzde 5.2 inç genişliği artık yüksek bulmuyoruz. Çözünürlüğün nispeten yüksek tutulmasının nedeni kutusundan çıkan Alcatel VR gözlüklerle iyi sonuç alabilmek. Bu arada telefonun ön ve arka kısımlarındaki cam kaplamayla yan kısımdaki metal çerçeve takdiri hak ediyor. Ek olarak ön panelin alt ve üst kısımlarında birer hoparlör var ve sonucunda Stereo ses güçlü biçimde her an hem öne, hem de arkaya aktarılabiliyor.

Güç Merkezi

Qualcomm imzalı Snapdragon 617 sekiz çekirdekli işlemciyle dördü 1.2 GHz, diğer dördü de 1.7 GHz görebilen A53 çekirdekleri geliyor. Ayrıca Adreno 405 görüntü devresi bütünleşik. Ekran Full HD olduğundan oyunlarda akıcı performans sunabiliyor. 3 GB RAM bellek ve 16 GB depolama alanı sayesinde performans anlamında sıkıntı yaşatmıyor. Depolamayı arttırmak için 256 GB’a kadar Micro SD kartları kullanabilirsiniz. Bunların tümüne güç verense sabit tip 2610 mAh kapasiteli batarya yani çok da yüksek kapasiteli denemez. Neyse ki Quick Charge 2.0 desteğiyle 30 dakika içinde yüzde 60 şarj olabiliyor. Boom adı verilen özel tuş kullanıcı tarafından farklı görevler için programlanabiliyor. Örneğin; kamera çağrılabiliyor. Ayrıca ekrana çift tıkla uyuma/uyanma özellikleri var.

Kamera ve Bağlantı Seçenekleri

13.0 MP ana kameraya faz algılamalı odaklama sistemi ve dual tonlu LED flaş eşlik ediyor. HDR ve panoramik çekim destekleniyor. Denemeler sırasında görüntü kalitesinden memnun kaldık. Karanlık ortamlarda netlik kaybı yaşanabiliyor. Video çekimleri sırasında Full HD ötesine geçilemiyor. Öndeki selfie kamerası iddialı biçimde 8.0 MP alıcılı ve LED flaşa da yer verilmiş. 802.11ac dual band Wi-Fi, Bluetooth 4.2 kablosuz bağlantılar ve LTE Cat.6 300 Mbps indirme desteği son nesil özellikler. Bilgisayar ve şarj bağlantısıysa USB 2.0 esaslı microUSB. NFC ile A-GPS alıcıları da ihmal edilmemiş. Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi yüklü geliyor ve Android 7 güncellemesi alır mı bilinmiyor.

VR İçin Geliştirilmiş

Aynı fiyat aralığındaki benzer ürünlere kıyasla kutudan kapsamlı bir VR gözlük çıkması ilgi çekici. Bu kontrolcü tam olarak telefona uyum sağlıyor, kontrol butonları içeriyor. Ayrıca Alcatel Idol 4 ile firmanın geliştirdiği belirli VR uygulamaları yüklü geliyor. Elbette Google Play Mağaza ortamındaki VR uygulamaları da kurulup kullanılabiliyor. Plastik olduğundan hafif ve öndeki kalın süngerlerle başı acıtmıyor. Burun aralığı geniş ve lastikli kafa bandı ayarlanabiliyor. Kulaklıklar ve şarj bağlantısı için gerekli delikler bırakılmış. İşlemci gücü VR uygulamalarına yetiyor ama gelecek nesil VR oyunlarında zorlanabilir. Ayrıca Full HD ekrana bu kadar yakın bakınca bazı görseller bulanıklaşabiliyor.

Sade Bir Android 6 Deneyimi

Google’un sondan bir önceki işletim sistemi olan Android 6 herhangi bir tema giydirilmeden sunuluyor ve bazı kullanıcıların tercih edeceği bir durum olduğu ortada. Zaten iyi durumda olan işletim sistemini ağırlaştırmanın gereği yok. Bildirim ekranı ve hızlı ayarlar menüsü son derece yeterli. Alcatel Idol 4 ilk kez başlatıldığında az sayıda ek uygulamanın önyüklü geldiği görülüyor ki bunların çoğu sunulan VR gözlük odaklı. Rahatsız edici olmayan bir durum ama nedense bu uygulamaları kaldırma imkanı yok. Bunlardan önde geleni uygulamaları gözlük moduna sokan VR Launcher başlatıcı. VR uygulamaları indirmek içinse VR Store uygulaması sunuluyor. Littlstar uygulamasıysa 360 derece videolar görme şansı veriyor.

Multimedya Özellikleri

Cihaz şaşırtıcı derece iyi biçimde medya için optimize edilmiş. HD videolar rahatça izlenebiliyor ama standart Galeri uygulaması dışına çıkılmamış. Çok yönlü Stereo ses sistemi beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Ancak yine de güçlü bas ve gerçek derinlik gibi ses unsurları hissedilemiyor. Bu durumda iyi bir kulaklık kullanabilirsiniz ve neyse ki 3.5 mm kulaklık çıkışı hazır. Ses düşkünleri içinse Waves MaxxAudio uygulamasına yer verilmiş. Bas, tiz değerleri film, müzik ve genel kullanım deneyimi için farklı değerlere çekilebiliyor. Depolama alanı düşük olduğundan medyalarınız için microSD kart kullanmanız şart olacak.

Benchmark Sonuçları

Snapdragon 617 işlemci ve 3 GB RAM sayesinde Moto G4 gibi aynı işlemciye sahip rakiplerinden yüzde 50 daha fazla RAM bellek sunabiliyor. Bu bir avantaj gibi görünse de Geekbench 4 testinde ortalama çok çekirdek skoru 2076 puan yani 3104 puan alan Moto G4’ün epey gerisinde. Aynı zamanda Bush Spira E3X testinde de 800 puan geride kalıyor. Oyunlarda akıcı performans sunabilen cihaz günlük kullanım sırasında son derece akıcı. Kameranın başlatılmasından sonra sadece bir saniye beklenmesi yetiyor.

Batarya Kullanımı

Telefon gövdesinin ince tutulabilmesi için batarya kapasitesi 2610 mAh değerine düşürülmüş. Bize kalsa 3000 mAh batarya görmek isterdik. Örneğin rakip ürünlerde 2960 mAh ve üstü bataryalar görebiliyoruz. Denemeler sırasında 20 dakika Dead Trigger 2 oynadığımızda batarya kapasitesi yüzde 14 düşüş gösterdi. 20 dakikalık VR denemesi sırasında şok edici biçimde yüzde 20 düşüş yaşandı. Bu hızla iki saat VR deneyimi sunamayacak gibi görünüyor. Ekran aydınlığı maksimumda 90 dakikalık 720p video izleyince batarya yüzde 27 azaldı. Rakip ürünlerde batarya kullanımı daha az. Normal kullanım ve hafif işlemlerden sonra bile batarya ancak bir günü zar zor çıkarabiliyor!

Sonuç Değerlendirmesi

1099 TL fiyata VR gözlükleriyle gelen Alcatel Idol 4’ün kısa sürede tükenen bataryası dışında ciddi eksiği yok. Buna çözüm olarak QuickCharge 2.0 ile hızlı şarjı devreye sokabilirsiniz. Alternatif cihaz seçenekleriyse Moto G4 ve OnePlus 2 denebilir.