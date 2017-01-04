Geçen senenin bombası olarak kayıtlara geçen ve üretimi durdurulup geri toplanan Samsung Galaxy Note 7 sonrasında Note phablet serisinin şahı olarak yola devam eden Samsung Galaxy Note 5 için yeni bir güncelleme bizlerle.

Samsung Galaxy Note 5 Aralık Güncellemesi

Yeni yayına giren güncelleme ilk olarak Hindistan’daki Samsung Galaxy Note 5 kullanıcıları tarafından rapor edilmiş durumda. 295 MB boyutlu güncelleme paketi temel olarak Google imzalı Aralık ayına özel Android güvenlik yamalarını içeriyor. Başka türden değişiklikler içerip içermediği henüz doğrulanmış değil.

Dağıtım kademeli işlediğinden cihazınıza ulaşması ve bildirim gelmesi zaman alabilir. Manuel olarak kontrol etmek için ayarlara girip bakabilirsiniz. Aralık güvenlik yamaları dışında performans odaklı iyileştirmeler de olabilir ki bunun da kolayca tespit edilmesi beklenmiyor. Cihaz en son güncellemesiyle Ekim ayındaki Android güvenlik güncellemelerini almıştı yani iki aylık bir ilerleme gerçekleşti. Diğer yandan Ocak ayına girdiğimiz için en yeni yamaları içermediği de ortada. Boyut yüksek olduğundan Wi-Fi olduğunda OTA üzerinden indirmenizi öneriyoruz. Manuel kontrol için Ayarlar > Cihaz Hakkında yolunu izleyebilirsiniz.