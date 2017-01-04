Sony, bir süre öncesinde Google imzalı seriler bir yana olmak kaydıyla Android 7.1.1 Nougat desteğini cihazlarına sunacak ilk firma olmaya ant içmişti. Bu yolda sıkı biçimde çalışan firma son olarak Sony Xperia X modeli için Android 7.1.1 Nougat esaslı güncellemeyi Concept kavramı altında hazır etti.

Sony Xperia X İçin Android 7.1.1 Nougat Concept

Sony Xperia X sahipleri Android 7.1.1 Nougat esaslı Concept sürümünü indirip kullanabiliyorlar ama elbette şunu belirtmek isteriz ki Concept yani Beta aşamasında ve sadece Beta sürüm denemekten çekinmeyen kullanıcıların girişmesini tavsiye ediyoruz. Bu yola baş koyanların ilk olarak Google Play Mağaza ortamındaki Concept Kurulum uygulamasını indirmesi gerekiyor. Yeni OS, deneme sürümü olduğundan belirli eksikler ve performans sorunları gözlenebilir.

Sony, Android 7.1.1 yenilikleriyle yetinmeyip kendi özelliklerini de eklemiş. Örnek vermek gerekirse güç menüsünde yeni bir Yeniden Başlat seçeneği var. Aynı zamanda Sony açıklamasına göre PlayStation 4 uzaktan oynama desteği de eklendi ama DualShock desteği şimdilik hazır değil. Muhtemelen Concept sonrası Final sürüm gelince eklenmiş olacak. İlerlemeler arasında daha hızlı kamera başlatma da dikkat çekiyor. Elbette Aralık Android güvenlik güncellemeleri de dahil edilmiş.