Android‘de Arama İstatistiklerini Görüntülemek için yararlanabileceğiniz başarılı bir uygulamayla karşınızdayız. Raporları analiz etmek her alanda daha iyi çalışmanızı ve sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Bugün teknoloji dünyasında raporları analiz etmek için her alanda faydalı analitik araçlar bulunuyor. Çeşitli şeylerin istatistiklerine ulaşmanıza yardımcı olabilecek çözümler mevcut. Android cihazınızda rehberinizdeki her bir kişinin istatistiklerini almak için harika bir yöntemle buradayız. Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda tüm çağrı günlüklerinin ve geçmiş ayrıntılarının tam istatistiklerini elde etmeniz mümkün. Dilerseniz Android‘de Arama İstatistiklerini Görüntülemek için kullanabileceğiniz uygulamaya daha yakından bakalım.

Android: Arama İstatistiklerini Görüntülemek

Kullanacağınız uygulamanın ön plana çıkan özellikleri şu şekilde:

Material Design çizgisinde arayüz

Android data sayacı, arama ve mesaj istatistikleri

Çift SIM desteği

Periyotlar için data kullanımı, arama ve mesaj istatistikleri

Belirli günler için data kullanımı, arama ve mesaj istatistikleri

3G, 4G, LTE, GPRS, WiFi, WLAN bağlantıları için Data yöneticisi

Uygulamalar için veri kullanım bilgisi görüntüleme

Widget desteği

Arama geçmişi

Öncelikle Callistics – Data usage, Calls uygulamasını aşağıdaki widget’a dokunarak ya da Google Play uygulama mağazasından aratarak akıllı telefonunuza yükleyin.

Uygulamanın rehber, arama ve SMS verilerine erişimine onay verin.

Araç arama detayları ve kayıtlarını analiz ederek aramalarınız ile ilgili verileri ortaya koyacaktır.

Uygulama ile aynı zamanda SMS verilerini de alabiliyorsunuz, bu bilgilere Messaging sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Data sekmesinden internet kullanımınız ile ilgili verilere erişebilmeniz mümkün.