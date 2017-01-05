Kazayla bir ya da birden fazla Safari sekmesini kapattığınız ya da Safari internet tarayıcının çökmesinden ötürü sekmeleri yitirip kafanızı duvarlara vurduğunuz oldu mu? Bu olay az ya da çok hepimizin başına gelmiştir. Safari internet tarayıcının masaüstü değil mobil sürümünden söz ediyoruz yani iPhone ve iPad sahiplerine seslendiyoruz.

iOS: Safari’de Kapatılan Sekmeleri Yeniden Açmak

Neyse ki aşağıdaki ipucunu kullanarak Safari’de son olarak kapatılmış sekmeleri bir anda yeniden açabilir ve geri getirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Safari uygulamasını iPhone ya da iPad ile açmak ve çoklu sekme sembolüne tıkladıktan sonra beliren alanda alttaki + sembolüne uzun süre basılı tuttuktan sonra açılan menüden son kapatılanları yeniden açmasını istemek. En son kapatılan sekmelerin geri çağırılması sırasında en fazla 5 sekme çağrılabiliyor yani daha fazlası söz konuysa son beşi seçiliyor.