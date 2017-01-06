Android‘de Müzik Etiketlerini Düzenlemek için kullanabileceğiniz başarılı bir uygulamayla sizlerleyiz. Sayısız işleve sahip olan akıllı telefonlarımızı müzik dinlemek için de sıkça kullanıyoruz. Günümüzde Spotify, Deezer gibi müzik akış servisleri popüler olsalar da bu uygulamaları efektif kullanmak için ücretli abonelik, sürekli internet bağlantısı şart diyebiliriz. O nedenle birçok kullanıcı hala müziklerini MP3 formatında akıllı telefonunda depolamayı tercih ediyor. Müzik dosyalarında sanatçı, parça adı, albüm, tür, albüm kapağı, parça numarası gibi bazı tanımlayıcı veriler / etiketler mevcut. Bazı müzik dosyalarında bu verilerin düzenli şekilde girilmediği ya da yanlış girildiğini biliyoruz. Akıllı telefonunuzda depoladığınız müziklerin bu verilerinin düzenli olması müzik dinleme uygulamalarında işinizi önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Dilerseniz Android işletim sistemli akıllı telefonlarda müzik etiketlerini düzenlemek için yararlanabileceğiniz uygulamaya daha yakından bakalım.

Android: Müzik Etiketlerini Düzenlemek

Öncelikle Automatic Tag Editor uygulamasını Google Play mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak cihazınıza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın, geleneksel müzik oynatıcılarının arayüzlerine benzeyen bir tasarım çizgisiyle karşılaşacaksınız.

Şimdi etiketlerini düzenlemek istediğiniz bir parçayı seçin, uygulama etiketler için size otomatik olarak en iyi eşleşmeleri gösterecek; bunları doğrudan uygulayabilirsiniz. Ancak bunları kendi başınıza düzenlemeniz de mümkün.

Herhangi bir etiketi olmayan tüm müzik dosyalarını kolayca araştırabileceğiniz ve bunlar üzerinde çalışabileceğiniz bir seçenek mevcut. Bu şaşırtıcı ve harika özellik Automatic Mode olarak adlandırılıyor.

Uygulamanın sade arayüzünde müzik etiketlerini düzenlemek oldukça kolay, yaptığınız düzenlemelerin ilgili parçaları daha sonra müzik oynatıcınızda açtığınızda uygulandığını göreceksiniz.