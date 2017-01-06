Gizlilik son derece önemli. Akıllı telefonunuzda size ait her türlü özel bilgi var ve gizli kalmaları şart. Ekran kilidi iyi bir koruma olsa da telefonu açmakla uğraşmayı sevmeyenler için kilit ekranına gelen bildirimler de var yani acaba gizliliğinizin üzerindeki koruma kalkıyor mu?

iOS 10: Kilit Ekranındayken Mesajlar Cevaplanamasın

Bu tür çekinceleriniz varsa ve başkalarının kolayca mesajlarınızı görüp cevaplayabilmesini kesinlikle istemiyorsanız bu özelliği tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayarlar uygulamasına girin ve Touch ID & Parola bölümünü bulun

& Parola bölümünü bulun Parolanızı girin

Mesajlara cevap ver satırını görene kadar aşağı inin ve işaretini kapatın

Artık kilit ekranındayken gelen mesajlara cevap veremeyeceksiniz

Artık başkaları mesajlarınızı okuyup cevaplayamayacak ama şunu da belirtmek isteriz ki sadece mesajlar değil diğer tür uygulamalar da bu tür size özel bilgileri kilit ekranına getirme yetkisine sahip olabilir. Birinin diğer uygulamalarınızla kilit ekranından etkileşime girebilmesini istemiyorsanız kilit ekranında bildirimlere izin vermemelisiniz.