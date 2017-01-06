iOS 10: Klavye Dikte Butonunu Gizlemek

Apple iPhone sahipleri Plus modelleri almadıkça günümüz şartlarında ufak kalan ekranları kullanmak zorunda kalıyor ve özellikle de sanal klavye kullanırken sıkıntı olabiliyor. Sesli mesaj girmeye yarayan dikte özelliği sık kullanılmadığından klavyedeki boşluk tuşu solundaki sembolünü gizlemek isteyebilirsiniz. Böylece klavyede tuş azalarak boşluk tuşunun boyutu düzelebilir ve kazayla dikte tuşuna basmaktan kurtulursunuz.

Klavye Dikte Butonunu Gizlemek

Bize gelen raporlara göre herhangi bir nedenden ötürü klavyedeki dikte özelliği önceden kapatılmış olsa da iOS 10 güncellemesinden sonra klavyedeki boşluk tuşunun solundaki mikrofon sembolü tekrar yerini alabiliyor. Bu seçeneği kapatmak için tekrar ayarlara girip aktifleştirmeniz ve kapatmanız gerekiyor. Anlaşılan tuhaf bir bug var.

Ayarlar uygulamasına girin ve Genel kısmına girip Klavye ayarlarını bulun

İlk olarak klavyeden dikte özelliğini aktifleştirin

Ardından klavyeden dikte özelliğini kapatın

Bu gereksiz mikrofon sembolü artık ortadan kaybolmuş olmalı. Test etmek için Mesajlar uygulamasını açıp klavyeyi çağırabilirsiniz.