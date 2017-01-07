Android ve iOS uyumlu En İyi 4 Arka Plan Bulanıklaştırma Uygulaması ile karşınızdayız. Apple’ın iPhone 7 Plus akıllı telefondaki çözümü, daha önceki cihazlarda gördüğümüz ikili kamera modüllerinin aksine, yalnızca 2x yakınlaştırdığınızda (ve aydınlatma iyi olduğunda) veya yeni Portrait Mode / Portre Modu’nu etkinleştirdiğinizde ikinci kamerayı kullanıyor. Kısacası bu mod hem telefoto objektifinin optik yakınlaştırmasını kullanarak hem de arka planı yazılımla bulanıklaştırarak nesnenizi daha iyi izole etmenize izin veriyor. Henüz mükemmel değil, fakat şunu söylemeliyiz: Beta sürümünde bile Portre Modu doğru sahneyi, ışığı ve şansı yakaladığınızda harika fotoğraflar çekebilmekte. Tabii herkes iPhone 7 Plus sahibi olamıyor. Bu noktada arka plan bulanıklaştırmak ve fotoğraflarda objenizi ön plana çıkarmak için mevcut akıllı telefonunuza üçüncü parti uygulamalardan yüklemeniz gerekecek. Dilerseniz bu işlemi üstlenebilecek, Android ve iOS uyumlu En İyi 4 Arka Plan Bulanıklaştırma Uygulaması nelermiş hep birlikte görelim.
Android ve iOS: En İyi 4 Arka Plan Bulanıklaştırma Uygulaması
1. AfterFocus
2. FabFocus
Önceki uygulamadan farklı olarak FanFocus öznenizi algılamaya ve otomatik olarak arka plandan ayırmaya çalışıyor. Dürüst olmak gerekirse bu görevde nadiren ideal sonuçlar sunabiliyor, ancak neyse ki elimizde bir editör de mevcut. Bu araç nihai sonucu tayin etmemize yardımcı oluyor. Bununla birlikte editörün üzerinde de biraz çalışılması gerektiğini düşünüyoruz.
3. Portrait Blur
4. Big Lens
1 YorumYORUM YAZ
ıphone 6s için program mı yüklemek lazım arka planı bulanık yapmak için