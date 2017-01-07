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Android ve iOS uyumlu En İyi 4 Arka Plan Bulanıklaştırma Uygulaması ile karşınızdayız. Apple’ın iPhone 7 Plus akıllı telefondaki çözümü, daha önceki cihazlarda gördüğümüz ikili kamera modüllerinin aksine, yalnızca 2x yakınlaştırdığınızda (ve aydınlatma iyi olduğunda) veya yeni Portrait Mode / Portre Modu’nu etkinleştirdiğinizde ikinci kamerayı kullanıyor. Kısacası bu mod hem telefoto objektifinin optik yakınlaştırmasını kullanarak hem de arka planı yazılımla bulanıklaştırarak nesnenizi daha iyi izole etmenize izin veriyor. Henüz mükemmel değil, fakat şunu söylemeliyiz: Beta sürümünde bile Portre Modu doğru sahneyi, ışığı ve şansı yakaladığınızda harika fotoğraflar çekebilmekte. Tabii herkes iPhone 7 Plus sahibi olamıyor. Bu noktada arka plan bulanıklaştırmak ve fotoğraflarda objenizi ön plana çıkarmak için mevcut akıllı telefonunuza üçüncü parti uygulamalardan yüklemeniz gerekecek. Dilerseniz bu işlemi üstlenebilecek, Android ve iOS uyumlu En İyi 4 Arka Plan Bulanıklaştırma Uygulaması nelermiş hep birlikte görelim.

Android ve iOS: En İyi 4 Arka Plan Bulanıklaştırma Uygulaması

1. AfterFocus

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