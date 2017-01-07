Android ve iOS: En İyi 4 Arka Plan Bulanıklaştırma Uygulaması

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Android ve iOS uyumlu En İyi 4 Arka Plan Bulanıklaştırma Uygulaması ile karşınızdayız. Apple’ın iPhone 7 Plus akıllı telefondaki çözümü, daha önceki cihazlarda gördüğümüz ikili kamera modüllerinin aksine, yalnızca 2x yakınlaştırdığınızda (ve aydınlatma iyi olduğunda) veya yeni Portrait Mode / Portre Modu’nu etkinleştirdiğinizde ikinci kamerayı kullanıyor. Kısacası bu mod hem telefoto objektifinin optik yakınlaştırmasını kullanarak hem de arka planı yazılımla bulanıklaştırarak nesnenizi daha iyi izole etmenize izin veriyor. Henüz mükemmel değil, fakat şunu söylemeliyiz: Beta sürümünde bile Portre Modu doğru sahneyi, ışığı ve şansı yakaladığınızda harika fotoğraflar çekebilmekte. Tabii herkes iPhone 7 Plus sahibi olamıyor. Bu noktada arka plan bulanıklaştırmak ve fotoğraflarda objenizi ön plana çıkarmak için mevcut akıllı telefonunuza üçüncü parti uygulamalardan yüklemeniz gerekecek. Dilerseniz bu işlemi üstlenebilecek, Android ve iOS uyumlu En İyi 4 Arka Plan Bulanıklaştırma Uygulaması nelermiş hep birlikte görelim.

Android ve iOS: En İyi 4 Arka Plan Bulanıklaştırma Uygulaması

1. AfterFocus

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 Listemizdeki Android işletim sistemiyle uyumlu tek uygulama AfterFocus, fakat bizim favorimiz olan araç da bu. AfterFocus öznenizi otomatik olarak tespit edebiliyor fakat bu özellik çok başarılı çalışmamakta. Aynı zamanda odaklama noktalarını fotoğrafı işlemeden önce elle belirlemenize olanak tanıyor ki bu editör oldukça güzel çalışıyor. Akıllı seçim aracıyla odaklama ve bulanıklaştırma alanlarını kolayca seçebiliyorsunuz. Bu işlemleri elle gerçekleştirmek sizin için biraz sinir bozucu olabilir fakat uygulama ile harika sonuçlar elde edilebiliyor.

AfterFocus
AfterFocus
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AfterFocus
Developer: MotionOne
Fiyat: Ücretsiz

AfterFocus
AfterFocus
İndir
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AfterFocus
Developer: MotionOne.co.Ltd
Fiyat: 3,49 TL

2. FabFocus

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Önceki uygulamadan farklı olarak FanFocus öznenizi algılamaya ve otomatik olarak arka plandan ayırmaya çalışıyor. Dürüst olmak gerekirse bu görevde nadiren ideal sonuçlar sunabiliyor, ancak neyse ki elimizde bir editör de mevcut. Bu araç nihai sonucu tayin etmemize yardımcı oluyor. Bununla birlikte editörün üzerinde de biraz çalışılması gerektiğini düşünüyoruz.

FabFocus - portraits with depth and bokeh
FabFocus - portraits with depth and bokeh
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FabFocus – portraits with depth and bokeh
Developer: secondverse
Fiyat: 13,99 TL

3. Portrait Blur

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Uygulamanın fotoğrafınızda odaklanılması gereken nesneler için otomatik algılama özelliği var. Elde edilen sonuçlarda doğruluk oranı ise çok düşük. Ancak aynı zamanda akıllı seçim özelliklerine sahip bir düzenleyici de bulunmakta. Yani FabFocus ve AfterFocus arasında bir yerde duruyor. Bir fotoğrafın mükemmel görünmesi biraz zaman alıyor, ancak fotoğraflarımızı düzenlerken eğlendiğimizi de söyleyebiliriz.

Portrait Blur - Free Lens and Depth Effect Bokeh
Portrait Blur - Free Lens and Depth Effect Bokeh
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Portrait Blur – Free Lens and Depth Effect Bokeh
Developer: Inlovewith AB
Fiyat: Ücretsiz+

4. Big Lens

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Big Lens uygulamasının otomatik algılaması yok; fotoğrafınızda ilgi duyduğunuz nesneleri el ile işaretlemeniz gerekiyor. İyi haber, işaretlemeyle ilgili özensiz olmanızı tolere edebilen otomatik bir ayarlama aracına sahip. Yalnızca nesnenin çevresini basitçe vurgulayın, ardından Auto’ya dokunun ve işaretlerinizin nesnenin kenarlığı etrafında düzgün bir şekilde kırpılmasını seyredin. Daha sonra bokeh efekti ve bulanıklaştırma seçenekleri ile eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.

Big Lens
Big Lens
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Big Lens
Developer: Reallusion Inc.
Fiyat: 3,49 TL+

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