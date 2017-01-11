Android: Hırsızlık Önleme Çözümleri

Telefonlarımız veri ambarı ve çalınmasını kimse istemez. Elbette çalınmasını hayal bile etmiyoruz ama olur mu olur! Bu gibi durumlar gerçekleşmeden önce önlem almalı ve kendinizi ateşe atmamalısınız. Google ile Android Cihaz Yöneticisi geliyor ve kayıp/çalıntı cihaz yeri haritadan görülebiliyor. Ama daha iyi seçenekler de yok değil.

Lookout

Lookout içinde çok sayıda güvenlik önlemi var. Ücretsiz sürümde sadece yer bulma gibi basit özellikler var. Uygulama tarama özelliği var ama pek gerekli değil çünkü Play Store güvenli ve sadece dışına çıkanların bakması anlamlı. Premium için ödeme yaparsanız ek özellikler geliyor. Güvenli sörfle gezilen siteler önceden taranıp veri çalınma riski varsa gösteriliyor. Gizlilik danışmanı uygulamaların izinlerini sınırlıyor. Hırsız alarmı cihazda tuhaf işlem olunca uzaktan kilitleme ve silme desteği veriyor. Hacker gelirse buna ait kayıtlar takibe alınabiliyor. Maalesef premium paket aylık ödemeli yani cazip değil. Ücretsiz sürümdeyse pek özellik yok ve firma saygın olsa da ilgi çekici olmaktan çıkıyor.

Cerberus

Cerberus ile daha fazla özellik geliyor ama bazı kullanıcılar için karmaşık bir uygulama dönüşeceği ortada. Cerberus ile internet üzerinden cihazınıza komutlar gönderebilir ve zil çaldırma, kilit ve silme işlemleri yapabilirsiniz. İnternet kapanmışsa SMS üzerinden de komut yollayabilirsiniz. Ayrıca SIM kart değişirse bildirme, telefona biri girmeye çalışınca fotoğraf çekip gönderme, bu olursa şunu yap türünden otomatik görev ekleme, batarya biteceğinde son komunu gönderme, yanlış kod girilince alarm çaldırma gibi seçenekler bile var. Derinlemesine analiz edenler epey iş başarabilirler. Sadece ilk hafta kullanım ücretsiz! Cihaz başına yıllık lisans alınıyor yani ödemeler tekrarlanıyor.

Prey

Çok platform destekli uygulamayla telefon yeri takip edilebiliyor. Cihaz kaybolunca sitesine girip işaretliyor ve yerini görebiliyor, fotoğraf çektirebiliyor, özel mesaj ekrana getirebiliyor, kilitleyebiliyor ve alarm çaldırabiliyorsunuz. Belirli bir alan dışına çıkınca bildirim alabiliyorsunuz. Ücretsiz sürümde 20 rapor, 1 kontrol alanı ve 3 cihaz sınırlamaları var. Aylık ödemeyle sınırlar kaldırılabiliyor. Uygulama ağır işlediğinden performansını beğenmedik.

Where’s My Droid

Çok sayıda özelliğe sahip ama kullanıcı arabirimi anlaşılır. Ücretsiz sürümde yer bulma, zil çaldırma, SIM değişince uyarı alma var. Ayrıca reklam dolu. Pro sürümü alınca reklam kalkıyor, fotoğraf çekme, kilitleme, sıfırlama özellikleri ekleniyor. Aylık üyelik paketi de var. Ucuza bol seçenek sunmakta.