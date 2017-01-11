Android: Huawei Mate 9 Root Rehberi

Huawei, Mate 9 serisini geçen sene Kirin 960 işlemcisiyle üç modelle açtı: Mate 9, Mate 9 Pro ve Mate 9 Porsche Edition. Ayrıca yeni nesil Android Nougat esaslı EMUI 5.0 geldi. Huawei üretimi Android cihazlar hep bootloader kilidiyle geldiler. Bu seride de durum aynı. Bu yüzden bu kilit kalkmadan root edilemez. Yeni cihazda sadece root sonrası kaldırılabilen çöp uygulamalar dolu. TWRP Recovery ile özel ROM, mod vb atmak için root şart. Rehberimizin desteklediği modeller:
- MHA-L29XXX
- MHA-L09XXX
- MHA-AL00XXX
- MHA-TL01XXX
Hazırlık Aşaması
- Şarj edin, yedekleyin
- Kilitsiz bootloader elde edin
- Geliştirici seçeneklerini aktifleştirin (Hakkında kısmında yedi kez sürüme tıkla)
- USB Debug aktifleştirin (Gelişticisi seçenekleri içinden)
- OEM Unlock açın (Geliştirici seçenekleri içinden)
- ADB Fastboot sürücüsünü kurun
- ADB aracını, TWRP Recovery.apk paketini indirin
TWRP 3.0 Kurulumu
- adb-fastboot-tool-2016.zip indirin
- twrp-3.0.3-1-hi3660.img indirin ve adb klasörüne atın
- Klasöre girin ve Shift + sağ tıkla komut istemi açın
- Telefonu kapatın
- Ses açma ve güç butonlarına basarken USB fişi takıp Fastboot moduna girin
- Komut satırına şunu girin Enter basın: fastboot flash recovery twrp-3.0.3-1-hi3660.img
- Komut satırına şunu girin Enter basın: fastboot reboot
Huawei Mate 9 Root Atın
- phh’s superuser-r275.zip ve Superuser_2.0_Beta_9.apk indirin ve telefon ya da karta kopyalayın
- Telefonu kapatın
- Ses açma + Güç ile kurtarma moduna girin
- Kurulum menüsüne girip phh’s superuser-r275.zip seçin ve sağa çekip kurun
- Geri çıkıp telefonu yeniden başlatın
- Bu kez cihazdan superuser_2.0_Beta_9.apk kurun.
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