Android: Huawei Mate 9 Root Rehberi

Huawei, Mate 9 serisini geçen sene Kirin 960 işlemcisiyle üç modelle açtı: Mate 9, Mate 9 Pro ve Mate 9 Porsche Edition. Ayrıca yeni nesil Android Nougat esaslı EMUI 5.0 geldi. Huawei üretimi Android cihazlar hep bootloader kilidiyle geldiler. Bu seride de durum aynı. Bu yüzden bu kilit kalkmadan root edilemez. Yeni cihazda sadece root sonrası kaldırılabilen çöp uygulamalar dolu. TWRP Recovery ile özel ROM, mod vb atmak için root şart. Rehberimizin desteklediği modeller:

MHA-L29XXX

MHA-L09XXX

MHA-AL00XXX

MHA-TL01XXX

Hazırlık Aşaması

Şarj edin, yedekleyin Kilitsiz bootloader elde edin Geliştirici seçeneklerini aktifleştirin (Hakkında kısmında yedi kez sürüme tıkla) USB Debug aktifleştirin (Gelişticisi seçenekleri içinden) OEM Unlock açın (Geliştirici seçenekleri içinden) ADB Fastboot sürücüsünü kurun ADB aracını, TWRP Recovery.apk paketini indirin

TWRP 3.0 Kurulumu

adb-fastboot-tool-2016.zip indirin twrp-3.0.3-1-hi3660.img indirin ve adb klasörüne atın Klasöre girin ve Shift + sağ tıkla komut istemi açın Telefonu kapatın Ses açma ve güç butonlarına basarken USB fişi takıp Fastboot moduna girin Komut satırına şunu girin Enter basın: fastboot flash recovery twrp-3.0.3-1-hi3660.img Komut satırına şunu girin Enter basın: fastboot reboot

Huawei Mate 9 Root Atın

phh’s superuser-r275.zip ve Superuser_2.0_Beta_9.apk indirin ve telefon ya da karta kopyalayın Telefonu kapatın Ses açma + Güç ile kurtarma moduna girin Kurulum menüsüne girip phh’s superuser-r275.zip seçin ve sağa çekip kurun Geri çıkıp telefonu yeniden başlatın Bu kez cihazdan superuser_2.0_Beta_9.apk kurun.