Android: LED Bildirim Rengini Değiştirmek

Android cihazların bazılarında durum LED‘i var. Samsung, LG, Sony, Nexus cihazlardaki bu LED’in durumu değiştirilebiliyor. Bazı cihazlarda renk değiştirilemiyor ama denemekten zarar gelmez. Buna yönelik olarak dahili ayarlar ya da ek uygulamalar kullanılabilir. İlk olarak aktifleştirmeyi öğrenelim:

Bildirim LED’i nasıl açılır?

Ayarlara girip ses ve bildirimler kısmına girin ve açılan yeni sayfada LED bildirim özelliğini aktifleştirin.

Android LED Bildirim Rengini Değiştirme Uygulamaları

Artık LED bildirimleri aktif olduğuna göre bir uygulama kullanarak beyaz rengi değiştirebilirsiniz. İki ayrı uygulama önerimiz olacak.



Light Manager

Android 4.2 üstü içeren cihaz sahibiyseniz ilk uygulama olan Light Manager’ı indirip kurun. Android 4.3 ve üstünde root yetkisi gerekmiyor. Light Manager’ın uyum listesi eşsiz derecede kabarık. Ancak yine de Android cihazınızda işe yarayıp yaramayacağını anlamanın tek yolu kurup denemek. Eğer cihazınızda Light Manager çalışıyorsa farklı bildirimler için farklı renkler girmek kolay ve geniş bir renk skalası hazır. Ücretsiz sürümde sınırlama yok, sadece reklamlar var. Ücretli Pro sürümünde adı geçen reklamlar kalkıyor ama ek özellik gelmiyor.

Light Flow

Sıradaki uygulama Light Flow ve hem ücretsiz, hem de ücretli sürümleri var. Light Flow uygulaması çoğu kullanıcıdan yüksek puanlar alıyor ama bazı uyum sorunları var. İndirdikten sonra çalıştırmayı başarabilirseniz şanslısınız ama sorun çıkarsa çözüme ulaşmanızı sağlayabilecek bir yöntem yok. Ücretsiz ve ücretli sürümler arasındaki ana fark pro sürümdeki özelleştirme seçenekleri ve araçlar. Uygulamada 600 civarı bildirim ışığı seçilebilir durumda olsa da ücretsiz sürüm sadece belirli seçenekleri kullandırıyor. Google Play sitesine bakarak size uygun olan sürüme karar verebilirsiniz. Android cihazınızda LED bildirim desteği ve uyumu varsa iki uygulamamız da istediğiniz sonucu almanız konusunda yardımcı olabilir.