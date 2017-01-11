Android telefonlarda Sensörlere Farklı İşlevler Kazandırmak mümkün. Android cihazların çoğunda ışık sensörü, yer çekimi sensörü, yakınlık sensörü gibi çoklu sensörler bulunuyor. Bu sensörler belirli türde bir işlemi veya görevi yerine getirmek için var. Teknoloji dünyasına meraklıysanız bu bileşenlere muhtemelen aşinasınızdır. Yalnızca belirlenen görevler veya eylemler için kullandığınız bu sensörleri diğer bazı işlemler veya görevler için kullanmayı hiç denememiş olabilirsiniz. Sensörler birçok nedenden ötürü farklı şekillerde de kullanılabileceğinden deneyimli bir Android akıllı telefon kullanıcısı olmak bu bileşenlerden gelişmiş bir şekilde faydalanmayı gerektirmekte. Bu yazımızda Android işletim sistemli akıllı telefonlardaki Sensörlere Farklı İşlevler Kazandırmak için kullanmanız gereken uygulamalara değineceğiz.

Android: Sensörlere Farklı İşlevler Kazandırmak

Yakınlık Sensörü

Wave Control uygulamasıyla jestleri medya kontrolü için kullanabilirsiniz. Akıllı telefonunuzda müzik dinlerken kontrolü sağlamanın havalı bir yöntemi. Elinizi yakınlık sensörünün üzerine getirip jestlerle çalan parçayı değiştirebilir ya da yürütmeyi durdurabilirsiniz.

SpeakerPhone Ex uygulamasıyla gelen aramaları yanıtlamak için yakınlık sensörünü kullanabilirsiniz. Çağrıları yanıtlamak için akıllı telefonunuzu kulağınıza yaklaştırmanız yeterli olacaktır.

Elinizi akıllı telefonun yakınlık sensörüne yaklaştırıp jestlerle kilit ekranını devre dışı bırakabilir ya da etkinleştirebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz uygulamanın adı Kin Screen.

Özel jestleri cihazın yakınlık sensörü üzerinden tanımlamak için Proximity Actions uygulamasından yararlanabilirsiniz.

Kamera / Flaş

Anlık kalp atışlarınızı kontrol etmek için Cardiography adlı uygulamayı kullanın, bu işlem parmağınızı cihazın ana kamerasına flaşın üstünden yerleştirerek yapılıyor. Sonuçların doğruluğuna çok fazla güvenmemek gerek.

Nesnelere olan uzaklığınızı ölçmek için Smart Distance adlı uygulamadan faydalanabilirsiniz.

Android işletim sistemli eski akıllı telefonunuzun kamerası cihazı güvenlik ya da bebek gözetleme kamerası olarak kullanmak için ideal olacaktır. Bunun için Motion Detector uygulamasını edinmelisiniz.

Manyetometre

Pusula muhtemelen yanınızda taşımayı istemeyeceğiniz bir alet fakat kullanmanız gerektiğinde Android işletim sistemli akıllı telefonunuzdaki manyetometreden faydalanabileceğinizi unutmayın. Yüklemeniz gereken uygulama Smart Compass.

Hız ve ivme ölçümü için akselerometreden yararlanmak mümkün. Accelerometer Gauge uygulaması bu noktada işinizi görecektir.

Jiroskop

Pocket Bubble Level jiroskop sensörü ile çalışan ve proje veya nesnelerinizi seviyelendirmek için cihazınızı kullanabilmenizi sağlayan bir uygulama. İlk önce kalibre etmeniz gerek, daha sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.