Android: Yanlış Girdiden Sonra Kilit Kaldırma

Günümüzde Android cihaz sahibi herkesin bir PIN ya da çizim kilidi var. Böylece cihaz başkalarının eline geçince veriler erişilmez oluyor. Kimi zaman PIN ya da çizim kilidi unutabilirsiniz ve stres içinde kalabilirsiniz ama gerek yok çünkü basit adımlarla ekran kilidi açılabiliyor. İşte yöntemler:

Yöntem 1: Android Cihaz Yöneticisi

Android cihaz açmanın en iyi yoludur. Android 2.3 ve üstünde kullanılabilir. Google hesabınıza Android akıllı telefondan girdiyseniz bu yöntem işe yarar. Android Cihaz Yöneticisine bilgisayar yoluyla girin ve ekran kilidini açmak istediğiniz cihazı seçin. Kilit sembolüne basıp yeni bir kod girin. Bu sayede eski kod yerini yenisi alacak! Aynı PIN’i kullanarak elinizdeki cihazı artık kilitsiz biçimde kullanmaya başlayabilirsiniz. Yeni kilit geçerliliğini korur.

Yöntem 2: Akıllı Kilit

Cihazınıza güvenli konum (örneğin evdeki Wi-Fi) ya da size ait bir diğer güvenilir cihaz gibi akıllı kilit özelliği eklemişseniz bunları kullanın ve PIN girmeden cihazınızın ekran kilidini kaldırın.

Yöntem 3: Akıllı telefon üreticisinin güvenlik seçenekleri

Samsung gibi bazı cihaz üreticileri cihaza güvenlik önlemi ekliyor. Örneğin Samsung Find My Mobile. PC ile akıllı telefon üreticisinin servisine yönelik internet sitesine girin ve adımları izleyin. Ancak bunun için önceden kayıt olup cihazdaki önlemi aktifleştirmiz olmanız gerekiyor.

Yöntem 4: Fabrika ayarları

Bu son çare ve sıfırlama anlamını gerçekten hayata geçiriyor. Önceki yöntemleri denemeden bu sonuncuyu denemeyin çünkü Android cihazınızdaki tüm depolanan veriler siliniyor. Fabrika ayarlarına dönüşün en kolay yolu Android Cihaz Yöneticisine girip komut vermek. Tamamen ilk alınan cihaz durumuna geri döneceksiniz. Bu panele erişme imkanınız yoksa donanımsal sıfırlama yapabilirsiniz. Açar açmaz güç ve ses butonlarına basılı tutarak cihazın kurtarma menüsüne girin. Giriş seçenekleri cihazdan cihaza farklılık gösterebilir. Bu modda fabrika ayarlarına dönüş seçenekleri yer alıyor. Ses tuşlarıyla menüde gezinin ve güç butonuyla onaylayın. En azından bir yöntemin işinizi göreceğini garanti ediyoruz. Sorununuz hala devam ederse bizimle bağlantıya geçip yardım alabilirsiniz…