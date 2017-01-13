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Abuk subuk olaylar her gün başımıza gelebiliyor ve bu tür durumları yaşayanlar anında cebindeki telefonu çıkarıp video çekiyor. Olayın heyecanıyla telefonu dik tutup videoları dik çekerseniz ve telefon rotasyon kilidi kapalıysa, internet üzerinde paylaşırken ya da TV kanallarıyla satış için pazarlık yaparken elinizdeki kozu düşürmüş olursunuz çünkü dik çekilen videolar izlenemez. Bu durumda video döndürmeniz lazım ki fotoğraf döndürmek kadar basit bir işlem değil.

Android: Video Döndürmek

Bu çalışmamızda Google Photos uygulamasını kullanıyoruz. Play marketten indirin ve kurun.

Kayıtlı videoyu oynatın ve durdurun. Altta görülen kalem işaretine tıklayın.

Fotoğraf düzenleme menüsü gelecek. Alttaki Döndür butonuna basın ve bekleyin. Düz hale gelene kadar döndürün. Bitince sağ üstteki Kaydet butonuna basın.

İşlem bitince videonuzun bir yedeği başka hizalamayla kaydedilecek.





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