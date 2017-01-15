GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde akÄ±llÄ± telefon sahibi olmadan yaÅŸamak imkansÄ±zlaÅŸtÄ±. Her yaÅŸtan kullanÄ±cÄ± akÄ±llÄ± telefonlarÄ±na sÄ±kÄ±casÄ±na sarÄ±lÄ±yor ve en yeni modelleri en kÄ±sa sÃ¼rede alabilmek iÃ§in binlerce TL para akÄ±tÄ±yor. Bu derece pahalÄ± ve deÄŸerli telefonlar sadece maddi deÄŸil manevi anlamda da Ã¶nemli Ã§Ã¼nkÃ¼ kullanÄ±cÄ±ya ait bilgilerin tÃ¼mÃ¼ kayÄ±tlÄ± ve hesaplar aktif. Ancak bir anda telefonu kaybedebilir ya da Ã§aldÄ±rabilirsiniz. Bir anda baÅŸÄ±nÄ±zdan kaynar sular dÃ¶kÃ¼lmesine neden olan bu olayÄ± yaÅŸadÄ±ysanÄ±z nasÄ±l kurtaracaksÄ±nÄ±z?

Android: KayÄ±p ya da Ã‡alÄ±ntÄ± Telefonu Kurtarmak

Telefon Ã§alÄ±ndÄ±ktan sonra deÄŸil Ã¶nce Ã¶nlem almanÄ±zda fayda var. BÃ¶ylece hem verileriniz korunur, hem de uzaktan mÃ¼dahale edebilirsiniz.

Android Cihaz YÃ¶neticisi

EÄŸer telefon kaybolmuÅŸ ya da Ã§alÄ±nmÄ±ÅŸsa ve siz evvelden bir koruma uygulamasÄ± kurmamÄ±ÅŸsanÄ±z bile Android Cihaz YÃ¶neticisi imdada yetiÅŸebilir. 2014 sonrasÄ±nda Ã¼retilmiÅŸ Android esaslÄ± akÄ±llÄ± telefonlarda Google imzalÄ± konum takip uygulamasÄ± olan Android Cihaz YÃ¶neticisi yÃ¼klÃ¼ geliyor.

Basit biÃ§imdeÂ https://www.google.com/android/devicemanager adresine girin ve cihazÄ±nÄ±zÄ±n adÄ±nÄ± listeden seÃ§in. Yapabilecekleriniz:

Konum: Servis aÃ§Ä±lÄ±nca seÃ§ilen telefonun yerini bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r ve en son konumu haritada gÃ¶sterir.

Zil: Telefonun yerini bulamÄ±yorsanÄ±z basÄ±n ve 5 dakika boyunca en yÃ¼ksek volÃ¼mle zil Ã§alsÄ±n. Siz baÅŸÄ±na gidip gÃ¼Ã§ butonuna basÄ±nca iÅŸlem sona erir.

Kilit: Cihaz kullanÄ±mda olsa bile ekran kilidi zorla devreye girer. CihazÄ± aÃ§mak iÃ§in yeni bir parola girebilirsiniz. ParolanÄ±zÄ± bilen biri telefonu ele geÃ§irmiÅŸse bile kullanamaz. Ekrana Ã¶zel bir mesaj ekleyebilirsiniz.

SÄ±fÄ±rlama: En son seÃ§enektir ve bunu seÃ§ince cihazdaki veriler silinir ve baÅŸkalarÄ±nÄ±n eline geÃ§mez. Bundan doÄŸacak kaybÄ± azaltmak iÃ§in cihazÄ±nÄ±zÄ± periyodik yedeklemeniz Ã¶nerilir.

Prey

Daha fazla Ã¶zelleÅŸtirilebilir seÃ§enek ve Ã¶zellik isteyenler iÃ§in aÃ§Ä±k kaynaklÄ± alternatif olan Prey Ã¶neriliyor. Android Cihaz YÃ¶neticisine kÄ±yasla Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ Android ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmamasÄ± ve daha hassas konum vermesi.

Ã‡oÄŸu servis Ã¼cretsiz olsa da cihaz sayÄ±sÄ± artÄ±nca ve ek Ã¶zellikler ÅŸart olunca yÄ±llÄ±k Ã¶deme isteniyor. Ãœcretsiz gelenler:

Alarm: Yeri kaybolan cihazlar iÃ§in 30 saniyeye varan yÃ¼ksek seviyeli rahatsÄ±z edici alarm gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼.

Mesaj: Kilit ekranÄ±na mesaj ekleyerek Ã§alÄ±ntÄ± olduÄŸu belirtilir ve kontak iÃ§in e-posta adresi gÃ¶sterilir.

Kamuflaj: Telefon Ã§alÄ±ndÄ±ysa ve hÄ±rsÄ±zÄ±n bu sistemden haberdar olmasÄ±nÄ± istemiyorsanÄ±z Prey sembolÃ¼nÃ¼ uygulama listesinden silebilirsiniz.

Kilit: Bunu kullanarak cihazÄ± kullanÄ±m sÄ±rasÄ±nda kilitleyebilir ve yeni bir parola girebilirsiniz.

Uzaktan veri silebilmek iÃ§in Ã¶demeli pakete terfi ÅŸart. Cihazda internet aÃ§Ä±k olmasa bile SMS ile Ã¶zel komutlar gÃ¶nderip iÅŸlem yaptÄ±rabilirsiniz. Cihaz kamerasÄ±nÄ± kullanarak fotoÄŸraf Ã§ekmesini saÄŸlayabilirsiniz. Ãœcretsiz sÃ¼rÃ¼mde konum raporlama sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da. Prey ile gelen coÄŸrafi yapÄ±lÄ±r Kontrol AlanlarÄ± Ã¶zelliÄŸi ise cihazÄ±nÄ±z tanÄ±mlÄ± alan dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±nca size bildirim gÃ¶nderiyor.