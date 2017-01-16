Apple iPhone sahiplerinin merakla beklediÄŸi Ã¶zellik olan RAW formatlÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ ham fotoÄŸraf Ã§ekim desteÄŸi iOS 10 ile geldi. Bunun iÃ§in iPhone 6S ve Ã¼stÃ¼ gerekiyor. Bu sayede daha iyi gÃ¶lge baÅŸarÄ±sÄ± elde edilebiliyor. DiÄŸer yandan RAW formatlÄ± dosyalar iÃ§in Ã¶zel uygulamalar gerekiyor. En bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ± aÅŸÄ±rÄ± artan dosya boyutu. Normalde 3.6 MB olan JPG yerine RAW seÃ§ince 11.3 MB deÄŸerine Ã§Ä±kÄ±lÄ±yor. ArtÄ±sÄ±ysa uygulamalarla sonradan beyaz dengesi, pozlama gibi deÄŸerlerin deÄŸiÅŸtirilebilmesi.

iOS ile RAW Ã§ekiminde DNG adlÄ± Adobe imzalÄ± Dijital Negatif uzantÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

iOS: RAW FotoÄŸraf UygulamalarÄ±

SÄ±nÄ±rlÄ± Ã¶zellikler iÃ§eren RAW fotoÄŸraf Ã§ekme imkanÄ±na sahip Ã¼cretsiz uygulamalara bakalÄ±m:

VSCO

VSCO en iyi Ã¼cretsiz RAW Ã§ekim uygulamasÄ± ama dÃ¼zenleme konusunda baÅŸarÄ±lÄ± deÄŸil. Ã‡ekimlerde Ã§ok sayÄ±da manuel ayar var. Ã‡ift parmakla pozlama ve odak seÃ§ilebiliyor, Ä±zgara ile hizalama yapÄ±lÄ±yor. RAW ile JPG geÃ§iÅŸi kolay. Filtreler de iÃ§eren uygulama Ã§ekimi doÄŸrudan DNG ÅŸeklinde kamera rulosuna gÃ¶nderiyor.

RAW by 500px

VSCO gibi DNG formatlÄ± Ã§ekim yapÄ±yor, kamera rulosuna yazÄ±yor ama ilk olarak Ã§ekmeniz sonra kÃ¼tÃ¼phaneye kaydet komutu vermeniz gerekiyor. Maalesef dÃ¼zenleme kÄ±smÄ±nda VSCO kadar iyi deÄŸil. Basit modda seÃ§enek azken geliÅŸmiÅŸ modda ne ararsanÄ±z var. Zamanlama, flaÅŸ, hizalama seÃ§enekleri hazÄ±r. Bizce VSCO bundan daha mantÄ±klÄ± bir seÃ§im.

Adobe Lightroom Mobile

Ä°yi bir Ã¼cretsiz seÃ§enek gibi gÃ¶rÃ¼nse de Ã§ekimleri DNG ÅŸeklinde almanÄ±n tek yolu Adobe imzalÄ± bulut servisine Ã¼ye olmak, Lightroom’un PC ya da Mac sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ kurmak. Otomatik ve manuel modlar sunan uygulamada kontroller geniÅŸ. DÃ¼zenleyici zengin olsa da Adobe ekosistemine girmenizi gerektiriyor.

Ãœcretli RAW UygulamalarÄ±

Manual

En iyi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti kamera RAW uygulamasÄ±. Son derece basit biÃ§imde fotoÄŸraf Ã§ekiliyor ve tÃ¼m gerekli ayarlar Ã§ubuklarla dÃ¼zenleniyor. Destekli mod sÄ±nÄ±rlÄ± ama tam manuel modda tÃ¼m ayarlar elinizin altÄ±nda. DNG uzantÄ±lÄ± RAW fotoÄŸraflar doÄŸrudan kamera rulonuzda. Herhangi bir dÃ¼zenleme Ã¶zelliÄŸi yer almÄ±yor.

ProCam 4

Manual gibi ama daha fazla Ã¶zellik var. Ã‡ok sayÄ±da parlaklÄ±k, pozlama, ISO ayarÄ± var ve Ã§ekimleri doÄŸrudan kamera rulosuna gÃ¶nderiyor. AynÄ± zamanda aÄŸÄ±r Ã§ekim, seri Ã§ekim, 3D fotoÄŸraf, gece modu gibi ekstralar var. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kÄ±rpma, hizalama sunuluyor. Ã‡ok Ã¶zellikli zengin bir uygulama ve Manual’den fazlasÄ±nÄ± isteyenler seÃ§meli.

645 PRO mk III

Her imkanÄ± bir arada toplamayÄ± baÅŸaran bu uygulama iPhone’unuzu aynasÄ±z fotoÄŸraf makinesine Ã§eviriyor. TÃ¼m ayarlar ve menÃ¼ seÃ§enekleri dahil edilmiÅŸ. Profesyonel olmayan fotoÄŸrafÃ§Ä±lar kÄ±sa sÃ¼rede bunalabilir ve ÅŸaÅŸÄ±rabilir. iPhone kamerasÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±na kadar zorlamak isteyenlerin seÃ§imi olmalÄ±. Yeni baÅŸlayanlara gÃ¶re deÄŸil.