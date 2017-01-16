iPhone ile Oyun KontrolcÃ¼sÃ¼ Kullanmak

Telefonlara Ã¶zel tonla oyun var ve Ã§oÄŸu dokunmatik ekran kontrollerini baÅŸarÄ±lÄ± biÃ§imde kullanÄ±yor ama bazÄ±larÄ±nda en yÃ¼ksek verimi elde etmek iÃ§in gamepad olarak bilinen kontrolcÃ¼ler ÅŸart oluyor. Genelde Bluetooth Ã¼zerinden mobil cihazlara baÄŸlanan kontrolcÃ¼ler Ã¶n planda ama bunlarÄ±n iÅŸlemesi iÃ§in oyunun destek vermesi ÅŸart. Akla gelen seÃ§enekler GTA III, Bully, Oceanhorn, Tomb Raider, Minecraft Pocket Edition ve Worms 3.

iPhone Ä°le Oyun KontrolcÃ¼sÃ¼ Kullanmak

iOS 7 sÃ¼rÃ¼mÃ¼nden beri gamepad desteÄŸi var. Buna yÃ¶nelik olarak MFi (iPhone iÃ§in geliÅŸtirildi) sertifika sistemi baÅŸlatÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece geliÅŸtiriciler bu standarda gÃ¶re oyun geliÅŸtiriyor ve MFi logolu gamepad’er sorunsuz kullanÄ±lÄ±yor.

MFi Uyumlu KontrolcÃ¼ler

Bu onaya sahip kontrolcÃ¼lerle iÅŸiniz kolaylaÅŸÄ±yor. Ã‡oÄŸunda baÄŸlantÄ± iÃ§in Bluetooth kullanÄ±lÄ±yor ve kurulum sÄ±rasÄ±nda Ayarlar’dan Bluetooth aÃ§Ä±p kontrolcÃ¼den eÅŸleÅŸtirme butonuna basmak yetiyor. KontrolcÃ¼ kapansa da aÃ§Ä±lÄ±nca son eÅŸleÅŸtiÄŸi iOS cihazÄ± hatÄ±rlÄ±yor. Oyun temposuna gÃ¶re Bluetooth esaslÄ± kontrolcÃ¼yÃ¼ 10-30 saatte bir ÅŸarj etmek ÅŸart.

AyrÄ±ca Lightning portuna baÄŸlanan kablolu kontrolcÃ¼ler de var. BunlarÄ±n da ÅŸarj edilmesi gerekiyor. BazÄ±larÄ±nda sesi aktarma desteÄŸi ve dahili hoparlÃ¶rler de var.

En Ä°yi MFi KontrolcÃ¼

Akla gelen seÃ§enekler PXN Speedy, Gamevice for iPhone, SteelSeries Nimbus, Horipad Ultimate, Hori Horipad, SteelSeries Stratus XL, Mad Catz C.T.R.L.i ve Micro ile Moga Rebel ama hiÃ§biri tÃ¼mÃ¼nÃ¼ geride bÄ±rakan Ã¶zelliklere sahip deÄŸil.

Ekrana YapÄ±ÅŸan KontrolcÃ¼

BazÄ± Ã¼reticiler dokunmatik ekrandaki yÃ¶n butonuna yardÄ±mcÄ± olacak kapasitif tip vantuzlu kol geliÅŸtirdiler. Fling firmasÄ± bunu 10 dolardan satÄ±yor ve daha hassas sonuÃ§ almanÄ±za olanak veriyor.

Jailbreak ve MFi Olmayan KontrolcÃ¼ler

ArtÄ±k Apple iPhone sahiplerinin Jailbreak atmasÄ±na pek gerek kalmadÄ± ama MFi destekli olmayan kablosuz gamepad’leri kullanabilmek iÃ§in bu yola girebilirsiniz. Åžu aÅŸamada kararlÄ± bir iOS 10 jailbreak Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ deÄŸil. Olanlarsa her bir yeniden baÅŸlatmadan sonra tekrar edilmek zorunda. Alt sÃ¼rÃ¼me geri indirmeye izin verilmiyor. iOS 9.1 sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ kullanmaya devam edip jailbreak atanlarsa Cydia market ortamÄ±ndaki Controller For All kurarak PS3, PS4, Wii U Pro gibi MFi onayÄ± olmayan diÄŸer gamepad’leri kullanabilir.