iPhone ile Oyun KontrolcÃ¼sÃ¼ Kullanmak

Telefonlara özel tonla oyun var ve çoğu dokunmatik ekran kontrollerini başarılı biçimde kullanıyor ama bazılarında en yüksek verimi elde etmek için gamepad olarak bilinen kontrolcüler şart oluyor. Genelde Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanan kontrolcüler ön planda ama bunların işlemesi için oyunun destek vermesi şart. Akla gelen seçenekler GTA III, Bully, Oceanhorn, Tomb Raider, Minecraft Pocket Edition ve Worms 3.

iPhone İle Oyun Kontrolcüsü Kullanmak

iOS 7 sürümünden beri gamepad desteği var. Buna yönelik olarak MFi (iPhone için geliştirildi) sertifika sistemi başlatıldı. Böylece geliştiriciler bu standarda göre oyun geliştiriyor ve MFi logolu gamepad’er sorunsuz kullanılıyor.

MFi Uyumlu Kontrolcüler

Bu onaya sahip kontrolcülerle işiniz kolaylaşıyor. Çoğunda bağlantı için Bluetooth kullanılıyor ve kurulum sırasında Ayarlar’dan Bluetooth açıp kontrolcüden eşleştirme butonuna basmak yetiyor. Kontrolcü kapansa da açılınca son eşleştiği iOS cihazı hatırlıyor. Oyun temposuna göre Bluetooth esaslı kontrolcüyü 10-30 saatte bir şarj etmek şart.

Ayrıca Lightning portuna bağlanan kablolu kontrolcüler de var. Bunların da şarj edilmesi gerekiyor. Bazılarında sesi aktarma desteği ve dahili hoparlörler de var.

En İyi MFi Kontrolcü

Akla gelen seçenekler PXN Speedy, Gamevice for iPhone, SteelSeries Nimbus, Horipad Ultimate, Hori Horipad, SteelSeries Stratus XL, Mad Catz C.T.R.L.i ve Micro ile Moga Rebel ama hiçbiri tümünü geride bırakan özelliklere sahip değil.

Ekrana Yapışan Kontrolcü

Bazı üreticiler dokunmatik ekrandaki yön butonuna yardımcı olacak kapasitif tip vantuzlu kol geliştirdiler. Fling firması bunu 10 dolardan satıyor ve daha hassas sonuç almanıza olanak veriyor.

Jailbreak ve MFi Olmayan Kontrolcüler

Artık Apple iPhone sahiplerinin Jailbreak atmasına pek gerek kalmadı ama MFi destekli olmayan kablosuz gamepad’leri kullanabilmek için bu yola girebilirsiniz. Şu aşamada kararlı bir iOS 10 jailbreak çıkmış değil. Olanlarsa her bir yeniden başlatmadan sonra tekrar edilmek zorunda. Alt sürüme geri indirmeye izin verilmiyor. iOS 9.1 sürümünü kullanmaya devam edip jailbreak atanlarsa Cydia market ortamındaki Controller For All kurarak PS3, PS4, Wii U Pro gibi MFi onayı olmayan diğer gamepad’leri kullanabilir.