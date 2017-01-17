Android: Ücretsiz Müzik İndirebileceğiniz Uygulamalar

⁠⁠⁠


Müzik dinlemeyi sevmeyen yoktur. Mobil cihazlar çıkınca MP3 çalarlar çöpe atıldı. Artık telefondan müzik dinliyoruz ama Google Android kullanıcılarının tek şartı Play Market üzerinden müzik satın almak değil. Bir yolunu bulup indirdiğiniz MP3’leri cihaz depolama alanına atmanız çok kolay. Peki ya ücretsiz müzik indirmek istemez miydiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyiz!

Android: Ücretsiz Müzik İndirebileceğiniz Uygulamalar

4shared Music

4shared
4shared
İndir
QR-Code

4shared
Developer: New IT Solutions
Fiyat: Ücretsiz

En iyi müzik indirme uygulamalarından biri ve müzik indirmek isteyenler için geliştirilmiş. Milyonlarca mp3 dosyasını tarayıp indirebileceklerinizi buluyor. 15 GB alana müziklerinizi gönderme şansı da veriyor. Kullanıcı dostu tarzıyla göz alıyor.

screenshot.1484569065

Anghami – Free Unlimited Music

Anghami - Free Unlimited Music
Anghami - Free Unlimited Music
İndir
QR-Code

Anghami – Free Unlimited Music
Developer: Anghami
Fiyat: Ücretsiz+

Mobil cihazdan ücretsiz müzik keşfetmenin en iyi yolu. En geniş müzik kataloğuyla şaşırtıyor. Milyonlarca Arapça ve uluslararası şarkıyla oynamaya başlayacaksınız. Gerçek Dolby ses kalitesiyle kulaklarınıza inanamayacaksınız! Reklamlara bile yer vermeden ücretsiz sunuyor.

screenshot.1484569178

Palco MP3

Palco MP3
Palco MP3
İndir
QR-Code

Palco MP3
Developer: Studio Sol
Fiyat: Ücretsiz

Brezilya merkezli serviste milyondan fazla ücretsiz şarkı var. İster dinleyebilir, isterse de Android cihazınıza indirebilirsiniz. Ayrıca farklı müzik türlerinden radyolar canlı olarak dinlenebiliyor. Sevilen şarkılardan çalma listesi yapılabiliyor.

screenshot.1484569310

SoundCloud

SoundCloud: müzik & audio
SoundCloud: müzik & audio
İndir
QR-Code

SoundCloud: müzik & audio
Developer: SoundCloud
Fiyat: Ücretsiz

Popüler sitenin milyonlarca ücretsiz şarkı ve sese yer verdiği biliniyor. Bu şarkıları ücretsiz dinleyebilirsiniz ama sadece izin verilenleri indirebiliyorsunuz. Farklı türler, ülkeler ve sanatçılara göre sınıflandırma var. Kilit ekranındayken müzik durdurma, atlama olanağı da var.

screenshot.1484569396

Google Play Music

Google Play Müzik
Google Play Müzik
İndir
QR-Code

Google Play Müzik
Developer: Google Inc.
Fiyat: Ücretsiz

Google Play Music servisinde ücretsiz ama reklam destekli radyo kanalları var. Şarkı, albüm, sanatçı ya da türe göre gezinebilirsiniz. Google Play sıklıkla ücretsiz şarkı ya da albüm indirme imkanı da sunuyor. Kişisel arşivinizdeki 50 bine kadar şarkıyı depolamak ücretsiz. iOS sürümü ve masaüstü erişimi de var.

screenshot.1484569525

Napster Music

Napster Music
Napster Music
İndir
QR-Code

Napster Music
Developer: Rhapsody International, Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

Favori şarkılarınızı arıyorsanız eski adıyla Rhapsody yeni adıyla Napster Music kapısını çalabilirsiniz. Müzik akışı alabilir, şarkı indirebilir ve favori şarkılarınızdan çalma listesi oluşturabilirsiniz. Reklamsız müzik dinleme keyfi, yüzlerce cihaza akış desteği, Facebook arkadaşlarını bulup onların dinlediklerini görebilme vb yer alıyor.

screenshot.1484569667

Gaana: Bollywood Music & Radio

Gaana: Bollywood Music & Radio
Gaana: Bollywood Music & Radio
İndir
QR-Code

Gaana: Bollywood Music & Radio
Developer: Times Internet Limited
Fiyat: Ücretsiz+

Gaana sizlere ücretsiz, sınırsız Hint şarkıları, Bollywood film müzikleri, bölgesel şarkılar ve radyo dinleme imkanı veriyor. 10 milyondan fazla MP3 sizlerle. Uzmanlar ve kullanıcıların oluşturduğu listeler kullanılabiliyor. Favori şarkıları saklama, liste oluşturma imkanı var. Aralıksız yayın yapan radyolar da var.

screenshot.1484570100

Wynk Music: MP3 & Hindi Songs

Wynk Music: MP3 & Hindi songs
Wynk Music: MP3 & Hindi songs
İndir
QR-Code

Wynk Music: MP3 & Hindi songs
Developer: Airtel
Fiyat: Ücretsiz

2.5 milyondan fazla şarkı içeren Hintçe ve uluslararası müzik servisinde Bollywood şarkıları, Pop, Rock, Bhangra, duygusal ve romantik türler ön planda. Ek bir MP3 çalar dahil ediliyor. Reklamsız ve sınırsız müzik keyfi. Saatlerce aralıksız müzik dinleyebilirsiniz.

screenshot.1484570292

⁠⁠⁠


[Toplam:1    Ortalama:5/5]

1 Yorum

YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir