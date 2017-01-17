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Müzik dinlemeyi sevmeyen yoktur. Mobil cihazlar çıkınca MP3 çalarlar çöpe atıldı. Artık telefondan müzik dinliyoruz ama Google Android kullanıcılarının tek şartı Play Market üzerinden müzik satın almak değil. Bir yolunu bulup indirdiğiniz MP3’leri cihaz depolama alanına atmanız çok kolay. Peki ya ücretsiz müzik indirmek istemez miydiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyiz!

Android: Ücretsiz Müzik İndirebileceğiniz Uygulamalar

4shared Music

En iyi müzik indirme uygulamalarından biri ve müzik indirmek isteyenler için geliştirilmiş. Milyonlarca mp3 dosyasını tarayıp indirebileceklerinizi buluyor. 15 GB alana müziklerinizi gönderme şansı da veriyor. Kullanıcı dostu tarzıyla göz alıyor.

Anghami – Free Unlimited Music

Mobil cihazdan ücretsiz müzik keşfetmenin en iyi yolu. En geniş müzik kataloğuyla şaşırtıyor. Milyonlarca Arapça ve uluslararası şarkıyla oynamaya başlayacaksınız. Gerçek Dolby ses kalitesiyle kulaklarınıza inanamayacaksınız! Reklamlara bile yer vermeden ücretsiz sunuyor.

Palco MP3

Brezilya merkezli serviste milyondan fazla ücretsiz şarkı var. İster dinleyebilir, isterse de Android cihazınıza indirebilirsiniz. Ayrıca farklı müzik türlerinden radyolar canlı olarak dinlenebiliyor. Sevilen şarkılardan çalma listesi yapılabiliyor.

SoundCloud

Popüler sitenin milyonlarca ücretsiz şarkı ve sese yer verdiği biliniyor. Bu şarkıları ücretsiz dinleyebilirsiniz ama sadece izin verilenleri indirebiliyorsunuz. Farklı türler, ülkeler ve sanatçılara göre sınıflandırma var. Kilit ekranındayken müzik durdurma, atlama olanağı da var.

Google Play Music

Google Play Music servisinde ücretsiz ama reklam destekli radyo kanalları var. Şarkı, albüm, sanatçı ya da türe göre gezinebilirsiniz. Google Play sıklıkla ücretsiz şarkı ya da albüm indirme imkanı da sunuyor. Kişisel arşivinizdeki 50 bine kadar şarkıyı depolamak ücretsiz. iOS sürümü ve masaüstü erişimi de var.

Napster Music

Favori şarkılarınızı arıyorsanız eski adıyla Rhapsody yeni adıyla Napster Music kapısını çalabilirsiniz. Müzik akışı alabilir, şarkı indirebilir ve favori şarkılarınızdan çalma listesi oluşturabilirsiniz. Reklamsız müzik dinleme keyfi, yüzlerce cihaza akış desteği, Facebook arkadaşlarını bulup onların dinlediklerini görebilme vb yer alıyor.

Gaana: Bollywood Music & Radio

Gaana sizlere ücretsiz, sınırsız Hint şarkıları, Bollywood film müzikleri, bölgesel şarkılar ve radyo dinleme imkanı veriyor. 10 milyondan fazla MP3 sizlerle. Uzmanlar ve kullanıcıların oluşturduğu listeler kullanılabiliyor. Favori şarkıları saklama, liste oluşturma imkanı var. Aralıksız yayın yapan radyolar da var.

Wynk Music: MP3 & Hindi Songs

2.5 milyondan fazla şarkı içeren Hintçe ve uluslararası müzik servisinde Bollywood şarkıları, Pop, Rock, Bhangra, duygusal ve romantik türler ön planda. Ek bir MP3 çalar dahil ediliyor. Reklamsız ve sınırsız müzik keyfi. Saatlerce aralıksız müzik dinleyebilirsiniz.





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