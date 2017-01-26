Dudak Eşleştirme ve Video Karaoke Uygulamaları

Karaoke sesli eşlik deneyimi eşsiz ve bu alana özel geliştirilmiş epey uygulama var. Evinizde ya da partilerde arkadaşları büyülemeniz için fırsat doğuruyor. Peki ya bu şekilde şarkı söylerken videonuzu çekip paylaşmak ve belki de ünlü olmak istemez misiniz?

Dudak Eşleştirme ve Video Karaoke Uygulamaları

Dudak eşleştirme uygulamaları bu noktada imdada yetişiyor. Telefondaki ön kamerayı açtıktan sonra şarkı butonuna basabilir ve ardından siz söylerken kayda girebilirsiniz. Sesi iyi olmayanlar şarkı çalarken sadece dudaklarını oynatıp söylemeden orijinal şarkıyı kayda girebiliyor. Efektler, kesme işlemleri, yavaş oynatma gibi işlemler de yapılabiliyor.

Musical.ly

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Dudak eşleştirme alanındaki en popüler uygulamalardan biri olan Musical.ly arşivinde çok sayıda popüler şarkıdan alıntılar var ve üzerine kayıt geçebiliyorsunuz. Beş farklı hızda video çekebilir, atlamalar yapabilir ve kayıt için kolayca aktif duruma geçebilirsiniz. Yeteneğinizin ön plana çıkmasını istiyorsanız mikrofondan gelen sesinizle mikse geçin.

musical.ly - your video social network
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musical.ly – your video social network
Developer: musical.ly Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

musical.ly
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musical.ly
Developer: musical.ly
Fiyat: Ücretsiz+

Triller

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Musical.ly gibi Triller uygulaması da son derece popüler şarkılardan alıntılar içeren arşive sahip. Şarkıyı seçin ve ağzınızla uyumlu olması için üç kez klip çekimi gerçekleştirin. Triller otomatik olarak en uygun kısımları kesecek ve birleştirip harika klibizini ortaya çıkaracak.

Triller Video: Music, Filters & Moments
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Triller Video: Music, Filters & Moments
Developer: Triller LLC
Fiyat: Ücretsiz

Triller- Müzk Video Yapıcısı
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Triller- Müzk Video Yapıcısı
Developer: Triller LLC
Fiyat: Ücretsiz

Dubsmash

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Dubsmash ise müzikten çok popüler hale gelmiş özlü sözleri ön plana çıkarıyor. Popüler filmler ya da başkanlar vb konuşmalarını ele alıp üzerlerine kendi görünümünüzü ekleyebilirsiniz. Ardından ses ve görüntü birleştirilecek, harika bir sonuç ortaya çıkacak. Size ait olmayan bir sesle konuşmaya başlayacaksınız.

Dubsmash
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Dubsmash
Developer: Mobile Motion GmbH
Fiyat: Ücretsiz

Dubsmash
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Dubsmash
Developer: Mobile Motion GmbH
Fiyat: Ücretsiz

Starmaker

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Sesiniz güzelse ve kayda geçmeye hazırsanız karaoke ve dudak eşleştirme yapabilen bu uygulamayı denemelisiniz. Otomatik biçimde ses düzenleme seçenekleri de içeriyor. Kliplerinize ilgi çekici görünüm katmanıza imkan verecek belirli video filtrelerine de yer veriyor.

Sing Karaoke Songs with Voice Effects by StarMaker
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Sing Karaoke Songs with Voice Effects by StarMaker
Developer: Starmaker Interactive Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

Sing Karaoke Songs
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Sing Karaoke Songs
Developer: StarMaker Interactive
Fiyat: Ücretsiz+

Funimate

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Funimate ise video oluşturmak yerine efektlere odaklanıyor. Müzik arşivi diğerleri kadar geniş değil ama telefonunuzda yer alan ses dosyalarını kullanabilirsiniz. Asıl üstün yanıysa birden çok kayıt yapıp mikslemenize izin vermesi ve son videoya çok sayıda efekt katabilmesi.

The app was not found in the store. 🙁 #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google

Funimate
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Funimate
Developer: AVCR Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

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