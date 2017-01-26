Karaoke sesli eşlik deneyimi eşsiz ve bu alana özel geliştirilmiş epey uygulama var. Evinizde ya da partilerde arkadaşları büyülemeniz için fırsat doğuruyor. Peki ya bu şekilde şarkı söylerken videonuzu çekip paylaşmak ve belki de ünlü olmak istemez misiniz?

Dudak Eşleştirme ve Video Karaoke Uygulamaları

Dudak eşleştirme uygulamaları bu noktada imdada yetişiyor. Telefondaki ön kamerayı açtıktan sonra şarkı butonuna basabilir ve ardından siz söylerken kayda girebilirsiniz. Sesi iyi olmayanlar şarkı çalarken sadece dudaklarını oynatıp söylemeden orijinal şarkıyı kayda girebiliyor. Efektler, kesme işlemleri, yavaş oynatma gibi işlemler de yapılabiliyor.



Musical.ly

Dudak eşleştirme alanındaki en popüler uygulamalardan biri olan Musical.ly arşivinde çok sayıda popüler şarkıdan alıntılar var ve üzerine kayıt geçebiliyorsunuz. Beş farklı hızda video çekebilir, atlamalar yapabilir ve kayıt için kolayca aktif duruma geçebilirsiniz. Yeteneğinizin ön plana çıkmasını istiyorsanız mikrofondan gelen sesinizle mikse geçin.

Triller

Musical.ly gibi Triller uygulaması da son derece popüler şarkılardan alıntılar içeren arşive sahip. Şarkıyı seçin ve ağzınızla uyumlu olması için üç kez klip çekimi gerçekleştirin. Triller otomatik olarak en uygun kısımları kesecek ve birleştirip harika klibizini ortaya çıkaracak.

Dubsmash

Dubsmash ise müzikten çok popüler hale gelmiş özlü sözleri ön plana çıkarıyor. Popüler filmler ya da başkanlar vb konuşmalarını ele alıp üzerlerine kendi görünümünüzü ekleyebilirsiniz. Ardından ses ve görüntü birleştirilecek, harika bir sonuç ortaya çıkacak. Size ait olmayan bir sesle konuşmaya başlayacaksınız.

Starmaker

Sesiniz güzelse ve kayda geçmeye hazırsanız karaoke ve dudak eşleştirme yapabilen bu uygulamayı denemelisiniz. Otomatik biçimde ses düzenleme seçenekleri de içeriyor. Kliplerinize ilgi çekici görünüm katmanıza imkan verecek belirli video filtrelerine de yer veriyor.

Funimate

Funimate ise video oluşturmak yerine efektlere odaklanıyor. Müzik arşivi diğerleri kadar geniş değil ama telefonunuzda yer alan ses dosyalarını kullanabilirsiniz. Asıl üstün yanıysa birden çok kayıt yapıp mikslemenize izin vermesi ve son videoya çok sayıda efekt katabilmesi.

The app was not found in the store. 🙁 #wpappbox Links: → Visit Store → Search Google