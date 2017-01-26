Instagram’da canlı yayın yapmak için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Instagram bir süre önce bir canlı yayın özelliği sundu. Şirket canlı yayın yapma özelliğini dünya genelindeki kullanıcılara aşamalı olarak ulaştırıyor. Bazı kullanıcılar bu özelliği diğerlerinden daha önce aldılar ve özelliğin global anlamda sunulma süreci hala devam ediyor. Bu özellik Periscope’un bir klonu gibi ancak Periscope’un aksine, yayınınız Instagram’da canlı yayın yaptığınız süre boyunca görüntülenebiliyor. Canlı yayını sonlandırdığınızda yayın tekrar oynatılamıyor veya tekrar görüntülenemiyor. Dilerseniz Instagram’da canlı yayın yapmak için yapmanız gerekenlere daha yakından göz atalım.

Instagram’da Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

Instagram’da canlı yayın yapmak için öncelikle Instagram uygulamasını çalıştırın. Uygulamayı güncellemenize gerek yok çünkü bu özellik uygulamaya bir süre önce zaten eklenmişti, eğer canlı yayın sizde henüz aktive edilmemişse bu seçeneği uygulama arayüzünde göremeyeceksiniz.

Uygulama arayüzünde Stories ekranına doğru, sağa kaydırma yapın. Üst kısımda normal, bumerang ve eller serbest modunun bulunduğu alanda yeni Live modunun yer aldığını fark edeceksiniz. Canlı yayın moduna geçmek için sağa doğru kaydırma yapın. Instagram canlı yayına geçtiğinizde takipçilerinize bu konuda bildirim yapacaktır. Start Live Video butonuna dokunduğunuzda Instagram’da canlı yayına başlamış olacaksınız.

Instagram bağlantınızın canlı yayına başlamadan önce yayınlayabilecek kadar güçlü olup olmadığını kontrol edecektir. Yeni bir yorum gönderildiğinde veya birisi sizi Instagram’da izlemeye başladığında ekranda bir bildirim alacaksınız.

Canlı yayındayken gece modunu aktifleştirebilir, ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Yayını sonlandırmak için sağ üst köşedeki End butonuna dokunun. Instagram canlı yayını durdurmak isteyip istemediğinizi onaylama için soracaktır. Yayını sonlandırdığınızda kaç kişinin sizi izlediğini görebileceksiniz.

Takipçileriniz siz Instagram’da canlı yayına başladığınızda bildirim alıyor. Bildirimleri devre dışı bırakan kullanıcılar uygulamayı o an kullanıyorlarsa yine bildirim alıyor. O an canlı yayın yapan kullanıcılar arayüzde üst kısımda Live ibaresiyle görülmekte.

Canlı yayın yapabilme özelliği Instagram’ın Android ve iOS uygulamalarında kullanılabilir durumda. Özellik sizde henüz görünmüyorsa hesabınız için etkinleştirilmesini beklemek dışında yapabileceğiniz bir şey yok.