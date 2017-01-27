Günümüzde hala 16 GB depolama alanıyla satılan cihazlar var. 16 GB depolama alanı sunan cihazlarda 12 GB üstü boş alan olmuyor ve uygulamaları kurup biraz müzik kopyalayınca kısa sürede 10 GB dolabiliyor. microSD kart yuvası yoksa ne olacak?

16 GB Telefonla İdare Etmek

Fotoğraflar Telefonu Doldurmasın

Sık sık fotoğraf çekiyorsanız ve video kaydediyorsanız epey yer tutabilir. Google Photos harika bir iş çıkararak Google hesap sahiplerine ücretsiz fotoğraf saklama alanı veriyor. Ayrıca isterseniz çekilen fotoğrafları buluta gönderdikten sonra cihazdan silip yer açabiliyor. Elbette ayarlarına girip sadece Wi-Fi varken yedekle seçmelisiniz.

iPhone tarafında Google Photos kullanmadan iCloud Photo kütüphanesi seçilebiliyor ve iPhone depolama alanı optimize edilebiliyor ama Google Photos kadar fazla fotoğraf saklanamıyor ve mevcut fotoğrafları silmiyor. Ayarlar uygulamasında iCloud içinde Fotoğraf ayarları var.

Klasik çözümse bilgisayara yedek alıp cihazdan silmek. Biraz daha fazla zaman alabilir.

Aynı Anda Çok Oyun Kurmayın

Oyunların her biri 1 GB alan işgal edebiliyor ve sadece aktif biçimde oynayacağınız oyunları cihaza indirmelisiniz. Çok sayıda oyunu kurup cihazda bırakmak yerine sadece deneyin ve seçin. Aldıklarınızı sonradan tekrar indirebilirsiniz.

Depolamak Yerine Müzik Akışı

Telefona GB’larca müzik aktarmakla uğraşıyorsanız Spotify, Google Music, Apple Music gibi servisleri deneyebilirsiniz. Üstelik bazıları müzik arşivinizi ücretsiz depolama ve akış olarak dinleme desteği de veriyor. Sadece dinleyeceğiniz ya da çevrimdışı sakladığınız şarkılar cihazda yer tutacak.

Telefon Depolama Alanını Yönetin

Depolama alanının kullanım durumunu kontrol etmeli ve duruma göre müdahale etmelisiniz. iPhone ve Android sistemlerinde depolama alanının kullanım oranları görülebiliyor. Böylece depolama açısından en çok sorun yaratanlar anlaşılabiliyor. iPhone’da Genel, Depolama içinse iCloud kullanımı da yer alıyor.

Android cihazda Ayarlar içinde depolama kısmına gelirseniz maddeler halinde listeleniyor ve bunlara tıklayarak alt menülerde her biri net biçimde listeleniyor.