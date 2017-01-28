Bazı mobil uygulamaları yeri geldiğinde PC başında dev ekranda ve klavye kontrolleriyle oynamayı istediğiniz olmuştur. Kimi zaman sadece mobil arenada olan uygulamaları bilgisayarınızda görmeyi istemişsinizdir. İşte buna imkan veren bir çözüm var.

Android: Uygulamaları Masaüstünde Çalıştırmak

BlueStacks adlı uygulamanın özelliği sanallaştırma yaparak Android işletim sistemini PC ortamında karşınıza çıkarması. Böylece Android SDK paketini kurmadan Android’i emüle edebilirsiniz. Kendi başına içinde Android çalıştırabilen ücretsiz uygulama Windows ya da Mac sistemlere kurulabiliyor. Android açılınca Play Store yüklü geliyor ve böylece hemen uygulama kurup çalıştırmak mümkün oluyor. En büyük eksikse Android 4.4.2 ile sınırlı kalması. Elbette dokunmatik ekran desteğini de kullanamıyorsunuz.

Kurulum

www.bluestacks.com/download.html adresinden en yeni sürümü indirin ve kurun. Ardından açılışta yeni bir BlueStack hesabı oluşturmanız ya da Google ile oturum açmanız istenecek. BlueStacks hesabı açıp bunu kullanırsanız birden fazla bilgisayara bunu kurunca ayarlar eşleşecek ve diğer BlueStack kullanıcılarıyla sohbet edebileceksiniz.

Profil kurulumu bittikten sonra arabirim gelecek. Artık Android işletim sistemini sanal olarak çalıştırıyor olacaksınız. Her zamanki gibi adımları izleyin ve kurulumu yapın. Dil seçip Google hesabınızla oturum açın ve Play Store’a erişin. Google’dan hesabınızın kullanıldığına dair bildirim e-postası gelirse heyecana kapılmayın.

Kullanım ve Uygulama Çalıştırma

Artık Android cihazı kullanabilirsiniz. Ayarlar menüsü geçerli ve Play Store’dan indirdikleriniz belleğe kurulacak. Ardından uygulama çekmecesine girip kurulanları çalıştırabilirsiniz. Eğer dokunmatik tip özel bir monitörünüz varsa fare yerine ekrana dokunarak kullanmayı deneyebilirsiniz ama çoklu dokunuş algılanmayacak.

Play Store içine size ait uygulamalar alanı var. Girince cihaza kurulmuş olanları ve tümünü listeliyor. Daha önceden satın aldıklarınızı da bu listeden seçip kurabilirsiniz. Masaüstü sürümü olmayan uygulamaları bu sayede kurup çalıştırın.

BlueStacks ana menüsünde üst kısımda aktif olan Android uygulamalarına ait sekmeler var yani masaüstü ortamı gibi tıklayıp geçiş yapabilirsiniz. Sağdaki mavi sembole tıklayıp ücretli Premium sürüme terfi edebilirsiniz. Ücretsiz sürümde sponsor firmaların kurdurduğu uygulama ve oyunlar geliyor, periyodik olarak yenileri yükleniyor. Premium sürümde bu sorun yok. Mektup sembolüne tıklayınca Android bildirimleri gösteriliyor. Dört tuş ise oyun kontrollerini ayarlamak için eklenmiş.