iPhone‘da İki Aşamalı Doğrulamayı Etkinleştirmek için izlemeniz gereken adımları ele alıyoruz. Apple 2013’te iki aşamalı kimlik doğrulaması özelliğini başlattı. Bu kullanıcılara sağlanabilecek yeni bir güvenlik katmanıydı, ancak Apple bu özelliği asla zorlamadı. iOS 10.3’e geçtiğinizde iOS işletim sistemi sizden kalıcı olarak iki aşamalı kimlik doğrulamayı kurmanızı isteyecektir. Aslında iOS 10.3 iPhone’unuzdan (veya iPad’inizden) iki aşamalı kimlik doğrulamasını ayarlamanıza olanak tanıyan yenilenmiş bir Ayarlar uygulamasıyla birlikte geliyor. Artık masaüstünüzden yapılandırmak zorunda değilsiniz. iPhone‘da İki Aşamalı Doğrulamayı Etkinleştirmek oldukça kolay.

iPhone: İki Aşamalı Doğrulamayı Etkinleştirmek

Öncelikle Settings uygulamasını açın. Üst kısımda Apple profilinizi göreceksiniz. Turn on Two-Factor Authentication seçeneğine dokunun.

Turn on Two-Factor Authentication seçeneğine dokunun. iOS 10.3’te bunu etkinleştirebilir ya da görmezden gelebilirsiniz. Eğer Not Now seçeneğine dokunursanız Turn on Two-Factor Authentication seçeneği Settings uygulamasındaki Apple profilinizin altında belirmeyecektir. Not Now seçeneğini kullanıp iki aşamalı doğrulamayı daha sonra etkinleştirmek isterseniz Apple profilinize dokunun ve Password & Security menüsüne gidin.

iPhone’unuzdan iki aşamalı kimlik doğrulamayı yapılandırırken, masaüstünüzde yapacağınız adımlarla benzer yollardan geçiyorsunuz. Gizli sorularınıza yanıt vererek kimliğinizi, kredi kartı bilgilerinizi ve telefon numaranızı doğrulamanız gerekecektir.

Bilgilerinizi doğru şekilde giremezseniz iki aşamalı doğrulamayı etkinleştiremeyeceğinizi belirtmemize herhalde gerek yoktur. Ayarları yapılandırırken kredi kartı bilgileri ve telefon numaranızı düzenleyebilirsiniz. Güvenlik sorusu cevabını hatırlamıyorsanız da bir kurtarma seçeneğiniz olacak.

İki aşamalı kimlik doğrulama Apple hesabınız için etkin durumda. Güvenilir cihazların yanı sıra, bir cihazda veya Apple kimliğinizle bir tarayıcıda oturum açtığınızda sizden bir doğrulama kodu girmeniz istenecektir. Güvenilmeyen bir aygıttaki Apple kimliğinizle oturum açmak için Settings uygulamasından bir doğrulama kodu oluşturabilirsiniz. Apple profilinize dokunun, Password & Security menüsünden Get Verification Code seçeneğini kullanın.