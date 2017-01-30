Android telefondaki aynı dosyaları silmek için kullanabileceğiniz iki başarılı uygulama ile sizlerleyiz. Bir Android telefondaki aynı dosyaları silmek size kayda değer anlamda boş depolama kazancı sağlayabilir.

Android Telefondaki Aynı Dosyaları Silmek

Bu işlem için Duplicate Media Remover uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamanın özellikleri şu şekilde:

Uygulama ile yinelenen klasörleri kaldırmak için dilediğiniz klasörleri tarayabilirsiniz.

Dosyaları tararken bulunan her dosya hakkında bilgi alacaksınız.

Taramadan sonra silmek üzere orijinal dosyalar veya çift dosyaları seçebilirsiniz.

Android için taramaları zamanlama seçeneği de bulunmakta.

Öncelikle Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak Duplicate Media Remover uygulamasını yükleyin. Uygulamayı çalıştırdığınızda tarama yapmak istediğiniz klasörleri seçmeniz istenecektir.

Şimdi kopya dosyalar için tarama işlemi gerçekleştirilecek, bir süre bekleyin.

Tarama tamamlandığında bu şekilde grafiklerle karşılaşacaksınız. Kopya dosyaları görmek için Show Duplicates butonuna dokunun.

Burada kopyaları bulunan dosyalar listelenmekte. Silmek istediğiniz dosyaları seçip üst kısımdaki çöp kutusu simgesine dokunmanız yeterli olacaktır.

Android telefonda aynı dosyaları silmek için Duplicate Files Fixer uygulamasından yararlanmanız da mümkün.

Öncelikle uygulamayı Google Play mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak akıllı telefonunuza yükleyin.

Get Started ekranıyla karşılaşacaksınız, Let’s Go butonunu kullanarak bu ekranı geçin.

Cihazın talep ettiği erişim izinlerine Got It butonuna dokunarak onay verin.

Arayüzde Full Scan seçeneğini işaretleyin ve Scan Now butonuna dokunun.

Tarama gerçekleştirildiğinde kopya dosyalar listelenecektir. Burada silmek istediğiniz dosyaları basitçe seçip sol alt kısımdaki Delete Now butonunu kullanmanız yeterli olacaktır.