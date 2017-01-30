Android Telefondaki Aynı Dosyaları Silmek

Android telefondaki aynı dosyaları silmek için kullanabileceğiniz iki başarılı uygulama ile sizlerleyiz. Bir Android telefondaki aynı dosyaları silmek size kayda değer anlamda boş depolama kazancı sağlayabilir.

Android Telefondaki Aynı Dosyaları Silmek

Bu işlem için Duplicate Media Remover uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamanın özellikleri şu şekilde:

  • Uygulama ile yinelenen klasörleri kaldırmak için dilediğiniz klasörleri tarayabilirsiniz.
    Dosyaları tararken bulunan her dosya hakkında bilgi alacaksınız.
    Taramadan sonra silmek üzere orijinal dosyalar veya çift dosyaları seçebilirsiniz.
    Android için taramaları zamanlama seçeneği de bulunmakta.

Öncelikle Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak Duplicate Media Remover uygulamasını yükleyin. Uygulamayı çalıştırdığınızda tarama yapmak istediğiniz klasörleri seçmeniz istenecektir.

Android Telefondaki Aynı Dosyaları Silmek 1

Duplicate Media Remover
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Duplicate Media Remover
Developer: Torcellite
Fiyat: Ücretsiz

Şimdi kopya dosyalar için tarama işlemi gerçekleştirilecek, bir süre bekleyin.

Android Telefondaki Aynı Dosyaları Silmek 2

Tarama tamamlandığında bu şekilde grafiklerle karşılaşacaksınız. Kopya dosyaları görmek için Show Duplicates butonuna dokunun.

Android Telefondaki Aynı Dosyaları Silmek 3

Burada kopyaları bulunan dosyalar listelenmekte. Silmek istediğiniz dosyaları seçip üst kısımdaki çöp kutusu simgesine dokunmanız yeterli olacaktır.

Android Telefondaki Aynı Dosyaları Silmek 4

Android telefonda aynı dosyaları silmek için Duplicate Files Fixer uygulamasından yararlanmanız da mümkün.

Öncelikle uygulamayı Google Play mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak akıllı telefonunuza yükleyin.

Duplicate Files Fixer
İndir
QR-Code

Duplicate Files Fixer
Developer: Systweak Software
Fiyat: Ücretsiz

Get Started ekranıyla karşılaşacaksınız, Let’s Go butonunu kullanarak bu ekranı geçin.

Android Telefondaki Aynı Dosyaları Silmek 5

Cihazın talep ettiği erişim izinlerine Got It butonuna dokunarak onay verin.

Android Telefondaki Aynı Dosyaları Silmek 6

Arayüzde Full Scan seçeneğini işaretleyin ve Scan Now butonuna dokunun.

Android Telefondaki Aynı Dosyaları Silmek 7

Tarama gerçekleştirildiğinde kopya dosyalar listelenecektir. Burada silmek istediğiniz dosyaları basitçe seçip sol alt kısımdaki Delete Now butonunu kullanmanız yeterli olacaktır.

Android Telefondaki Aynı Dosyaları Silmek 8

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