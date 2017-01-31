Android Nougat Hızlı Ayarlar menüsüne yeni araçlar eklemek için yararlanabileceğiniz bir uygulama ile karşınızdayız. Android işletim sistemli akıllı telefonunuz Nougat güncellemesini aldı mı? Eğer cihazınız Android Nougat güncellemesine kavuştuysa bildirim alanını aşağıya doğru çektiğinizde karşınıza gelen Quick Toggles / Hızlı Ayarlar bölümündeki kısayolların ne kadar faydalı olduklarını görmüş ve deneyimlemişsinizdir. Bu bölümün içeriğini ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebileceğinizi zaten biliyorsunuz fakat buraya özel seçenekler eklemeniz de mümkün. Dilerseniz Android Nougat Hızlı Ayarlar menüsüne yeni araçlar eklemek için yardım alabileceğiniz başarılı uygulamayı daha yakından tanıyalım.

Android Nougat Hızlı Ayarlar Menüsüne Yeni Araçlar Eklemek

Tiles uygulaması bu görevi üstlenmekte oldukça iddialı. Android cihazınıza yüklediğinizde Hızlı Ayarlar menüsüne çok sayıda özel kısayol dahil etme imkanına kavuşuyorsunuz. Herhalde söylememize gerek yok, bu özel kısayollara bildirim alanından aşağı doğru kaydırma hareketi yaptığınızda ulaşabiliyorsunuz.

Tiles uygulaması ile Android Nougat Hızlı Ayarlar menüsüne adaptif parlaklık, takvim, arama, kamera, e-posta, harita, pano içeriği, Screen On, zamanlayıcı gibi çok sayıda farklı kısayol ekleyebilirsiniz. Hatta güncel hava durumu bilgisini göz önünde tutmanızı sağlayacak bir hava durumu kısayolu dahi oluşturabiliyorsunuz. Root erişimi sağlanan akıllı telefonlarda Data roaming, Demo modu, ekran yoğunluğu, Immersive modu, konum, NFC, yeniden başlatma / recovery modunda başlatma / Bootloader’a giriş kısayolları, ekran görüntüsü alma, uyku modu kısayolu oluşturmak da mümkün.

Tiles uygulaması Google Play uygulama mağazasından 1.99 USD karşılığında indirilebiliyor.