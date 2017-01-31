Cihazların incelen gövdeleri bataryaların kapasitesindeki artışı frenledi. Artan ekran genişlikleriyle bataryalar bir günü zor çıkarır oldu. İmdada yetişense şarj aletleri oluyor. Son nesil cihazlarda hızlı şarj biraz olsun ferahlık sağlıyor.

Şarj Aletleriyle İlgili Püf Noktaları

Peki bu şarj aletlerinden en yüksek verimi nasıl alabiliriz?

Daima fişi çıkarırken sapından tutun: Asla şarj aletini kablodan tutmayın ve bu şekilde çekmeyin. Belki de sorunsuz çalışabilir ama zaman içinde bu gerilmelerden ötürü içteki ince kablolar çatlar ve kesintiler görülür. Sonrasında geri dönmez hasar gerçekleşir. Kuru tutun: Su kaynaklarından uzak tutun. Mutfakta şarja yeltenmeyin. Hele banyoya hiç sokmayın! Islanma varsa daima fişten çekip kurulayın. Serin tutun: Sıcak ya da soğuk olsun ekstrem sıcaklıklarda şarj aletiniz arıza yapabilir. Özellikle sıcak ortamlarda halı ya da kilim üstünde bırakmayın. Kışın taşırken mümkün olduğunda izole edin. Ayak altından uzak tutun: Hiç beklemediğiniz anlarda şarj aleti kablosu tuzağa dönüşebilir. Hem kendinize, hem de şarj aletine zarar verebilirsiniz. Kablo ucu ya da cihazınız yerinden fırlayıp hasar görebilir. Sigortalı fişe takın: Aniden yaşanabilecek voltaj fırlamaları ve yıldırım düşmeleri beklenmedik anlarda sizi ters köşeye yatırabilir. Elektronik cihazlar bu durumda kalıcı hasar görür. Riske girmemek için sigorta korumalı prizlere takın.