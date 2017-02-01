Facebook’un milyarlarca dolar ödeyip bünyesine kattığı Instagram fotoğraf paylaşım ağı aldı başını gidiyor. Her ne kadar Facebook varken Instagram kullanmaya ne gerek var diyenler olsa da bazı kullanıcılar illa da Instagram olacak diye diretiyor. Diğer yandan cepsiz Instagram’a resmi yoldan izin verilmiyor. Peki ya aşabilecek miyiz?

Telefon Kullanmadan Instagram’a Göndermek

Fotoğraf çekimleri için sürekli telefon kullanıp anında arkadaşlarınızla paylaşıyorsanız sorun yok ama bilgisayar başında tasarladığınız ya da çekimden sonra Photoshop ile rötuşladığınız görselleri Instagram’a göndermek istediğinizde işiniz zorlaşıyor. Her ne kadar Windows 10 markete Instagram uygulaması eklenmiş olsa da sadece dokunmatik ekran ve arka kameraya sahip Windows 10 tabletlerde kullanılabiliyor.

Üçüncü Parti Uygulamalar Riskli

Bizim önerimiz Android işletim sistemini PC içinde çalıştıran bir emülatör uygulaması kurmanız çünkü Gramblr ve benzeri üçüncü parti Instagram uygulamaları riskli. Instagram şartnamesini okursanız kullanıcı adı ve parolasının üçüncü parti uygulamalarla paylaşılması yasak. Elbette bu noktada tercih sizin ve Instagram hesabını kaybetmek gibi bir korkunuz yoksa deneyebilirsiniz.

Aksi yandan Bluestacks uygulamasını kurup kullanarak Instagram’ı PC ortamında kullanabilirsiniz. Daha önceki dosya konumuzda bunun kurulumuna yer vermiştik.

Kurulum bitince Google Play üzerinden Instagram kurun ve çalıştırın. BlueStacks ortamına görsel göndermek içinse sol sütundaki klasör sembolüne tıklayın ve dosya gezginini açın. Yüklemenizi yapın ve devam edin. Ardından bu dosyayı hangi uygulamayla açmak istediğiniz sorulunca Instagram seçin.

Bundan sonra yüklenen fotoğraflar Instagram ile açılacak ve normal biçimde gerisini tamamlayıp paylaşabileceksiniz. Android arabirimi geçerli olduğundan Instagram açısından bir sorun olmadan sistem işleyecek ve sözleşme dışına çıkılmayacak.





