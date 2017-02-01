Akıllı telefonlar hepimizi aptallaştırdı. Artık telefon olmadan hiçbir işimizi yapamaz hale geldik. Nerede o eski telefonsuz günler dediğinizi duyar gibiyiz! Aile toplantılarında masadakiler birbiriyle konuşmadan telefonlarını kontrol eder ve beğeni atar oldular. Basite dönmek ama telefonsuz kalmamak için şu yolları izlemelisiniz!

Telefonu Basite İndirgeyip Öze Dönmek

Eski dönemlerde telefonlar yeni çıktığında katlanır modeller popülerdi. Herkes bir silah gibi şaklatarak açar ve kapatırdı. İşte bu günleri özleyenler için az sayıda da olsa katlanır telefon satılıyor ama pek de ilgi görmüyorlar. Diğer yandan telefon değiştirmek zorunda kalmadan basite inip öze dönebilirsiniz.

Wi-Fi ve Mobil Veri Kapatın

Bu çok basit bir önlem ama çok da etkili. Akıllı telefonların işlemesi için veri bağlantısına ve online kalmaya gerekleri yok. Sadece Facebook, Twitter gibi güncellemeler bunu mecburlaştırıyor. Basit biçimde telefonun üstünde yer alan bildirim menüsüne girip mobil veri ve Wi-Fi bağlantılarını kesebilirsiniz.

Artık rahat biçimde işinize gücünüze odaklanabilecek ve aynı zamanda telefon bataryasının katlanarak arttığını göreceksiniz.

Sadece Gerekli Uygulamalar

Telefonunuzda yer alan uygulamaların envanterini çıkarın ve gereksiz olanları silin. Tüm oyunları ve sosyal ağ uygulamalarını kaldırmanızı öneriyoruz. Bunlar olmazsa ölmezsiniz! Bunlar ciddi anlamda dikkatinizi dağıtıyor ve sizi siz olmaktan uzaklaştırıyor. Telefonunuzla yapmak isteyecekleriniz konuşmak, SMS, fotoğraf çekmek, müzik dinlemek ve navigasyon almak olmalı. Buna göre temizlik gerçekleştirin ve rahat bir nefes alın.

İnternet Tarayıcıyı Dondurun

İnternet tarayıcı içermeyen bir akıllı telefonun aklı mı kalır diyebilirsiniz. Bu uygulama o kadar önemli ki masaüstünde yer alan beş özel kısayoldan biri olarak yerini buluyor. Ama internet tarayıcılara hiç olmadığı kadar uzun süre bakarak zaman geçiriyoruz. Gerçekten de telefonun ufacık ekranıyla metin okumak zorunda mısınız? Acil bir durumda uygulamayı tekrar aktifleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken dondur butonuna basıp gizlemek.

E-Posta Olmasın

E-postalardan sonra günlük yaşam biçimimiz değişti. Artık arkadaşlar ve iş ortaklarından sadece e-posta alıyoruz. Bunlar acil gibi gelse de çoğu durumda en az bir gün bekleyebilirler ve mobil cihazdan anında kontrol edip cevaplamanız şart değil. E-posta olmazsa olmaz diyorsanız uygulamayı kaldırmayın ama bildirim vermesini ve rahatsız etmesini engelleyin.

Sizi yakından tanıyanlar artık anında geri dönmediğinizi fark edip neler oluyor bile diyebilir!

Tüm Bildirimleri Kapatın

Sosyal ağ uygulamalarını kaldıramam dediyseniz en azından bildirimlerini keserek rahatsız edilme oranını düşürebilirsiniz. Telefondan gelen her bir bildirim sesi sizi çileden çıkarmasa da dikkatinizi dağıtıyor ve veriminizi düşüyor. Yeter artık deyin ve sesini kesin!







