Android‘de Root’lu akıllı telefonlarda güvenliği sağlamak için uygulamanız gereken işlemlere değineceğiz. Root erişimini sağlamak Android’li akıllı telefonlarda özelleştirme ve kişiselleştirme için büyük avantaj sağlıyor fakat güvenlik açığı yarattığı da bir gerçek. Gerekli önlemler alınmadığında Android’e zarar vermeniz olası. Dilerseniz Root’lu akıllı telefonlarda güvenliği sağlamak için izlemeniz gereken aşamalara göz atalım.

Android: Root’lu Akıllı Telefonlarda Güvenliği Sağlamak

Root Erişimini Dikkatli Şekilde Yönetin

Android cihazınızda root erişimini sağladığınızda aslında tam yönetici erişimini elde ediyorsunuz. Yönetimsel dizinlere erişim uygulamaların gelişmiş fonksiyonları yerine getirmesini sağlıyor fakat aynı olanaktan kötü niyetli / malware yazılımlar da faydalanabiliyor. SuperSU aracı root seviyesinde erişim izinlerini yönetmeyi sağlamakta, bu araç ile verdiğiniz erişim izinlerinde dikkatli olmalısınız.

Uygulama İzinlerini Kontrol Edin

Google Play uygulama mağazasından indirilen uygulamalar cihazın çeşitli araçlarına ve servislerine erişi için izin talep ediyor. Bazı uygulamaların ihtiyaç duymadıkları halde rehber, konum gibi önem teşkil eden bileşenlere erişim izni talep ettiğini biliyoruz. Uygulama izinlerini kontrol etmek için F- Secure App Permission uygulamasından yararlanabilirsiniz.

F-Secure firmasının aracı Google Play uygulama mağazasında yok, bu durum sizin problemse aynı işlem için Apps Ops uygulamasından faydalanmanız da mümkün.

Root’lu Cihazlara Firewall Yükleyin

Firewall yani güvenlik duvarı araçları işletim sistemi ile ağ erişimi arasında bir bariyer oluşturuyor. WiFi, 3G ya da roaming’de çeşitli erişim kuralları belirleyebiliyorsunuz. Cihazınıza güvenilirliğinden emin olamadığınız bir uygulama yüklediyseniz o uygulamanın tüm veri trafiğini engelleyebilir ve kişisel verilerinizin sızdırılmasının önüne geçebilirsiniz. Tavsiyemiz AFWall+ uygulamasını kullanmanız yönünde olacak.

Antivirüs Kullanın

Android cihazlarda root erişiminin kötü niyetli araçlar için önemli bir fırsat olduğunun altını çizmiştik. Virüslerin Android işletim sistemli cihazınızı ele geçirmesini önlemek için bir antivirüs uygulaması kullanmanızda fayda var. Önde gelen güvenlik firmalarının hemen hepsinin Android için antivirüs uygulaması bulunmakta, Google Play mağazasından bu uygulamalara kolayca erişebilirsiniz.

Doğrulanmamış Uygulamaları Yüklemeyin

Root erişimini sağladığınız cihazınıza Google Play dışından ne olduğu belli olmayan, doğrulanmamış uygulamaları yüklememenizde fayda var. Bu uygulamaların malware içerme ihtimali oldukça yüksek, beraberlerinde neler getirdiğini bilmek mümkün olmayabilir.

Her Zaman Yedek Alın

Her durumda yedek almak en mantıklı hamle olacaktır. Android’de geniş çapta yedekleme için akla gelen ilk çözüm Titanium Backup.



