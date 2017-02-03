Android dünyasının en avantajlı yanlarından biri olan özel ROM atma konusundaki en popüler isim olan CyanogenMod pes etti ve bayrağı yeni bir oluşum olan LineageOS ekibine devretti. Peki nedir, ne gibi farklar içeriyor ve nasıl kurulur?

CyanogenMod Yerini Alan LineageOS Deneyin

Henüz yeni olan LineageOS işletim sistemi zaman içinde yaygınlaşacak ve desteklenen cihaz sayısı artacak. İlk aşamada sadece popüler cihazlara özel ROM sürümleri var ve https://download.lineageos.org/ adresini ziyaret ederek destek verilen cihaz modellerinin adlarını görebilirsiniz. Ayrıca cihaz modeline bağlı olarak ekibin Android 6.0 ya da Android 7.0 esaslı ROM paketleri sunduğunu görebiliyoruz. Henüz yeni bir çalışma olduğundan ROM paketleri final halini almış değil ve Beta aşamasında yani sadece riske girmek isteyen kullanıcılara hitap ediyorlar.

Denemek isterseniz ve cihazınıza uygun ROM çıkmışsa bu adresten paketi indirdikten sonra sitemide daha önceden yer verdiğimiz ROM kurma rehberlerine bakarak aynı yolu izleyebilirsiniz. CyanogenMod kurulumuyla arasında fark yok.

