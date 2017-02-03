iPhone‘da Google Chrome İle QR Kodu Taramak mümkün. QR kodları hayatımızda çok uzun yıllardır var ve akıllı telefonlarımızın işletim sistemi ne olursa olsun bir QR kod okuyucu uygulamanın cihazda hazır bulunması gerek. Çok sık kullanılmasa da zaman zaman ihtiyaç duyulduğu da ortada. iPhone için App Store uygulama mağazasında çok sayıda QR kod tarama uygulaması mevcut ancak Google Chrome web tarayıcısına eklenen yeni bir özellik bu uygulamaları büyük oranda gereksiz kılacağa benziyor, özellikle iPhone’da Chrome web tarayıcısını yoğun şekilde kullananlar için. Artık Google Chrome İle QR Kodu Taramak mümkün. Bu özellikten faydalanabilmek için uygulamayı 56.0.2924.79 versiyonuna yükseltmek gerekiyor. Dilerseniz işlemin nasıl gerçekleştirilebildiğine daha yakından bakalım.

iPhone: Google Chrome İle QR Kodu Taramak

3D Touch Özellikli Cihazlar

QR kod seçeneği Chrome’a 3D kısayol olarak eklenmiş vaziyette. Chrome simgesine dokunun ve basılı tutun. Scan QR Code seçeneği açılan menüye yeni bir seçenek olarak eklenmiş vaziyette. Bu seçeneğe dokunun, Chrome açılacak ve QR kod taramak için hazır olacaktır. Bu seçeneği ilk kez kullandığınızda tarayıcı kameraya erişim için izin talep edecektir.

QR kodu çerçeveye alın. QR kodun içerdiği bağlantı otomatik olarak açılmayacak, adres çubuğuna girilecektir. Go butonuna dokunarak bağlantıya gidebilirsiniz.

3D Touch Özellik İçermeyen Cihazlar

3D Touch özellikli olmayan cihazlarda Chrome’un QR kod tarama özelliğinden faydalanmak için Spotlight’ı kullanabilirsiniz. Arama alanına QR code yazın, arama sonuçlarında Chrome başlığı altında Scan QR Code seçeneği belirecek. Bu seçeneğe dokunarak tarayıcının QR kod tarama özelliğine kolayca erişebilirsiniz.







