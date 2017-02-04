Dünyanın en yeni akımlarından biri anında mesajlaşma. Artık kimse telefon faturaları ve SMS için ödeme yapmak istemiyor. Yeni nesil mesajlaşma uygulamalarında gönderdiğiniz mesaj okununca haberdar oluyorsunuz ama bu durum can sıkıcı hale gelebilir.

Google Hangouts Mesajlarını Okuduğunuz Anlaşılmasın

Mesajları okuyor ama zaman yokluğundan cevap vermiyorsanız kaba görünmemesi için okuduğunuzun anlaşılmasını engellemelisiniz. Okunma raporlarına dur demenin yolları var. Facebook Messenger popüler olsa da Google Hangouts kullananlar da var.

Android Ortamında Hangouts Okundu Kapatmak

Google Hangouts uygulamasında ayarlara girin ve hesap kısmında e-posta adresinize tıklayın. Açılan yeni sayfada durum paylaşımı menüsü var. İçine girince iki seçenek çıkacak. Son görülme ve cihaz. Üstteki son görülme seçeneğini kapatın. Artık rahat bir nefes alabilirsiniz. Mesajları okusanız da sizin ne zaman okuduğunuzu kimse göremeyecek!

Google Chrome Eklentisinde Mesaj Okuduğunuzu Gizleyin

Bir diğer seçenek masaüstünde Google Hangouts kullananlar için geliyor. Chrome internet tarayıcıda Hangouts eklentisini kuranlar okundu raporunun gönderilmesini engellemek için sol üstteki menü butonuna tıklamalı ve açılan seçenekler menüsünde “en son aktif olduğunuz anı göster” seçeneğini kapatmalı.

Gmail İçindeki Hangouts Mesaj Okundu Gizlemek

Hangouts penceresi Gmail içinde de geliyor. Üstten adınıza tıklayın ve sol kısımda beliren menü içinden “en son aktif olduğunuz anı göster” satırı yanındaki onayı kaldırın.



