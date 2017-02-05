Samsung başta olmak üzere belirli üreticiler ekran teknolojisi olarak IPS yerine AMOLED tercih ediyor. Bu daha pahalı olsa da siyahlar keskin ve kontrast yüksek çünkü siyah renkler için pikseller tamamen kapatılabiliyor.

AMOLED Ekranlara Özel Karanlık Temalı Uygulamalar

Karanlık esaslı temalar ve temalı uygulamalar kullanarak AMOLED avantajını ön plana çıkarabilir ve aynı zamanda batarya tüketimini düşürebilirsiniz.

Fenix

En iyi üçüncü parti Twitter istemcisi ve AMOLED ekranlara özel hoş kara teması var. Ayarlar içinden Görünüm kısmına girip Tema değiştirilebilir.

Textra SMS

Alternatif SMS uygulamasında karanlık tema daha ilgi çekici olmasını sağlıyor. Ayarlar içinden Görünüm değiştirme sayesinde ekran rengini Siyah seçebilirsiniz.

Nova Launcher

Nova Launcher uygulama başlatıcı çok ilgi görüyor ve yakın zamanda karanlık tema eklendi. Google widget, uygulama çekmecesi, ayarlar ekranı siyah olabiliyor.

Solid Explorer

Dosya gezgini uygulaması popüler ve öne çıktı. Aynı zamanda güçlü özellikler içermekle kalmıyor, ayarlar içinden siyah tema seçilebiliyor. Ayrıca otomatik mod seçilirse gece kararıyor.

Weather Underground

Hava durumunu kolayca takip edin. Ayrıca panellerle görünümü özelleştirin. İlgi çekici karanlık mod içeriyor. Bu durumda bildirimler de kararabiliyor.

Shuttle Music Player

Karanlık olabilen bir müzik çalar uygulaması ve özelleştirilebiliyor. Play Music kadar karmaşık yapılı da değil. Farklı renkler ve gece modu seçilebilir.

VLC For Android

Popüler video izleme uygulamasının Android sürümü beğeni kazanıyor. Hızlı ve reklamsız. Aynı zamanda harika bir karanlık tema içeriyor.

Gboard

Google’ın atağa geçen yeni klavye uygulaması Gboard epey ilgi gördü. Tema desteğiyle şekillendirilebiliyor ve G butonuna basıp tema seçenler karanlık temaları bulabiliyor.