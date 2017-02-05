AMOLED Ekranlara Özel Karanlık Temalı Uygulamalar

Samsung başta olmak üzere belirli üreticiler ekran teknolojisi olarak IPS yerine AMOLED tercih ediyor. Bu daha pahalı olsa da siyahlar keskin ve kontrast yüksek çünkü siyah renkler için pikseller tamamen kapatılabiliyor.

AMOLED Ekranlara Özel Karanlık Temalı Uygulamalar

Karanlık esaslı temalar ve temalı uygulamalar kullanarak AMOLED avantajını ön plana çıkarabilir ve aynı zamanda batarya tüketimini düşürebilirsiniz.

Fenix

android-dark-mode-apps-1

En iyi üçüncü parti Twitter istemcisi ve AMOLED ekranlara özel hoş kara teması var. Ayarlar içinden Görünüm kısmına girip Tema değiştirilebilir.

Fenix for Twitter
İndir
QR-Code

Fenix for Twitter
Developer: mvilla
Fiyat: ₺13,99

Textra SMS

android-dark-mode-apps-1

Alternatif SMS uygulamasında karanlık tema daha ilgi çekici olmasını sağlıyor. Ayarlar içinden Görünüm değiştirme sayesinde ekran rengini Siyah seçebilirsiniz.

Textra SMS
İndir
QR-Code

Textra SMS
Developer: Delicious Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

Nova Launcher

android-dark-mode-apps-9

Nova Launcher uygulama başlatıcı çok ilgi görüyor ve yakın zamanda karanlık tema eklendi. Google widget, uygulama çekmecesi, ayarlar ekranı siyah olabiliyor.

Nova Launcher
İndir
QR-Code

Nova Launcher
Developer: TeslaCoil Software
Fiyat: Ücretsiz

Solid Explorer

android-dark-mode-apps-2

Dosya gezgini uygulaması popüler ve öne çıktı. Aynı zamanda güçlü özellikler içermekle kalmıyor, ayarlar içinden siyah tema seçilebiliyor. Ayrıca otomatik mod seçilirse gece kararıyor.

Solid Explorer File Manager
İndir
QR-Code

Solid Explorer File Manager
Developer: NeatBytes
Fiyat: Ücretsiz+

Weather Underground

android-dark-mode-apps-14

Hava durumunu kolayca takip edin. Ayrıca panellerle görünümü özelleştirin. İlgi çekici karanlık mod içeriyor. Bu durumda bildirimler de kararabiliyor.

Weather Underground
İndir
QR-Code

Weather Underground
Developer: Weather Underground
Fiyat: Ücretsiz+

Shuttle Music Player

android-dark-mode-apps-13

Karanlık olabilen bir müzik çalar uygulaması ve özelleştirilebiliyor. Play Music kadar karmaşık yapılı da değil. Farklı renkler ve gece modu seçilebilir.

Shuttle Music Player
İndir
QR-Code

Shuttle Music Player
Developer: SimpleCity
Fiyat: Ücretsiz+

VLC For Android

android-dark-mode-apps-16

Popüler video izleme uygulamasının Android sürümü beğeni kazanıyor. Hızlı ve reklamsız. Aynı zamanda harika bir karanlık tema içeriyor.

VLC for Android
İndir
QR-Code

VLC for Android
Developer: Videolabs
Fiyat: Ücretsiz

Gboard

android-dark-mode-apps-6

Google’ın atağa geçen yeni klavye uygulaması Gboard epey ilgi gördü. Tema desteğiyle şekillendirilebiliyor ve G butonuna basıp tema seçenler karanlık temaları bulabiliyor.

Gboard - Google Klavye
İndir
QR-Code

Gboard – Google Klavye
Developer: Google Inc.
Fiyat: Ücretsiz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir