Çoğu durumda Android yüklü cihazınızla gelen font sizi tatmin ediyor olmalı. Roboto fontu son derece başarılı ve hoş görünüyor ama bazı Android kullanıcıları farklı görünmek için değişik font arayışlarına giriyorlar.

Android: Sistem Fontunu Değiştirmek

İşin güzeli font değiştirmek için root etmenize gerek yok ve daha da iyisi kimi cihazlar birden fazla sistem fontu seçeneğiyle kullanıcısına sunuluyor. İlk olarak ayarlar menüsüne girip ekran kısmına bakarak farklı bir font seçeneği olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bazı Samsung modelleri buna imkan veriyor. Font değiştirdiğiniz anda cihazı yeniden başlatmak zorunda kalmadan anında etkisini görebiliyorsunuz.

Uygulama Başlatıcılara Başvurun

Üreticiniz font değiştirme ayarı koymamışsa üzülmeyin. Özel uygulama başlatıcılar kullanarak çare bulabilirsiniz. Bunların bir kısmında font değiştirme, bazılarında komple tema kurma desteği var. Örneğin GO Launcher kurun ve şu yolu izleyin:

İstediğiniz fonta ait tft dosyasını telefona kopyalayın

GO Launcher içinden araçlar uygulamasını bulun ve açın

Ayarlar sembolüne tıklayın ve kişiselleştirme seçin.

Font tıklayın ve kullanmak istediğiniz fontu seçin.

iFont

Bu uygulama ise font değiştirmek için kullanılıyor. Geliştiriciden açıklamaya göre en iyi sonucu Samsung akıllı telefonlarda veriyor ama Xiaomi Meizu ve Huawei gibi diğer modellerde de işliyor. Cihazınızda sonuç vermiyorsa root ederek denemeye devam edebilirsiniz.

Root edilmemiş cihazlarda kurduktan sonra iFont’a ait online arşivi gezin ve mevcut fontlara bakın. Birini kullanmak için şu adımları izleyin:

Ayarlar içinden güvenlik kısmındaki Bilinmeyen Kaynakları aktifleştirin

iFont içinden online sekmeden istediğiniz fontu bulun ve indirmeye basın

Seçim butonuna basın. Ayarlar – Ekran – Font yolunu izleyip indirdiğiniz fontu listeden seçin.

Seçim yapınca font anında aktif olacak.

PC’de yer alan TTF fontları kullanmak içinse sdcard/ifont/custom klasörüne yapıştırın ve ardından uygulama içinden özel sekmesine girip görün. Bunları kurabilmek için root edilmiş cihaz şart.