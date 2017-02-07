iPhone son derece gelişmiş bir cihaz olsa da ince gövdesi ve içine sıkıştırılan çok sayıdaki donanımla yoğun kullanımdan sonra ısınabiliyor. Özellikle de Türkiye gibi sıcak iklimli yerlerde yaz aylarında alev alev yanar hale gelebiliyor. Bu yüzden iPhone sahibi olup aşırı ısınma sorunu yaşıyorsanız yalnız değilsiniz…

iOS: iPhone Aşırı Isınma Sorunu Çözümleri

Galaxy Note 7 patlama ve alev alma sorunu yüzünden milyarlarca dolar zarar edip marka güvenirliliğini yitiren Samsung örneğinde olduğu gibi lityum iyon bataryalarda ısınma sorunu şakaya gelmiyor. Bu yüzden cihazların arka kapağı da olmadığı için iç kısımda sıkı biçimde sabit duran bataryanın ısınma sorununu en kısa sürede aşmanız şart.

iPhone Neden Isınıyor?

Cihazların bir nebze de olsa ısınması ve 50C değerine çıkması normal karşılanıyor çünkü donanımlar hızlandıkça ısınma artıyor. En çok ısınma yaratan durumlar:

Ağır üç boyutlu oyunlar

Yüksek kaliteli HD video akışı izlemek

Ses düzenleme, video düzenleme gibi işlemci yoran işlemler

Özellikle güneşli ortamda sürekli olarak aktif kullanılan GPS alıcısı

Şarj ederken diğer işlemleri aynı anda çalıştırmak

Uzun süre maksimum ekran parlaklığı

iPhone çalışırken ısınma olduğunda gövdedeki özel tasarımlı metal kapaklar ve kısımlar üzerinden doğal biçimde ısısını uzaklaştırır ama az önce söylediğimiz gibi araba kokpitinde güneş altında durarak navigasyon yapıyorsa ısıyı uzaklaştıramaz ya da çok kalın bir kılıfa sahip ve cebinizde duruyorsa daha fazla ısınır. Bu yüzden onaylı kılıfları almalı ve nasıl kullandığınıza dikkat etmelisiniz.

Aşırı Isınma Anı

Sıcak ile yanıyor derecede sıcak arasında fark var. Dahili algılama sistemleri sayesinde sıcaklık tehlikeli eşiğe erişince cihaz uyarı verir. iPhone cihazınız 0-35C arasında normal biçimde çalışır. Daha sıcak günlerde işi zorlaşır. Aşırı ısınma tespit edilirse ekranda uyarı çıkar. Bu durumda serinleme gerçekleşene kadar bazı fonksiyonlar kapatılır. Neyse ki cihazda kalıcı hasar yaşanmaz.

Aşırı ısınma anında şunları deneyin:

Cihazı kapatın

Şarj etmeyin

Kılıfı çıkarın

Güneşten uzaklaştırın

Isı düşene kadar bekletin

Asla buzluğa atmayın, ani düşüşten dolayı hasar alabilir

Sık Sık Aşırı Isınıyorsa

Sıklıkla bu hata geliyorsa donanım arızası ya da iOS sorunu olabilir. Genelde bu sorunlar yazılımsaldır. Aniden bu durum çıkmışsa Ayarlar içinden Genel kısmındaki Arka Plan Uygulaması Tazeleme seçeneğini deneyin. Ayrıca yeni kurulan uygulamaları kaldırmayı deneyip suçluyu tespit etmeye çalışabilirsiniz.

