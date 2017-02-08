Eğer elinizdeki cihazın eski kalmasından ötürü 4G hızlarına çıkamıyor ve 3G ile yola devam ediyorsanız hız anlamında ciddi bir düşüş hissedebilirsiniz. Her ne kadar 3G kağıt üstünde yavaş olmasa da kimi zaman tıkanmalar ve ani düşüşler gözlenebiliyor. Bu gibi durumlara karşı önleminizi almanızı öneriyoruz.

3G Bağlantısını Daha Hızlı Kullanmak

Hız arttırma imkanı olmadığında uygulamaların veri kullanımını azaltarak daha hızlı yüklenmelerini sağlamak akla geliyor.

Opera Max

Veri kullanımını kontrol altına almak isteyenlerin ilk durağı Opera Max veri akış yöneticisi olmalı. Aslında Wi-Fi ağları için geliştirilmiş olsa da 3G modunda da internet hızını arttıracak biçimde optimize işlemi gerçekleştiriyor. Son güncellemelerden sonra yüzde 23 ilerlemeden söz ediliyor.

Facebook Lite

Facebook uygulaması gerçekten de kullandığı bellek, depolama alanı, güncellemelerdeki indirilen dosya boyutu ve kullanılan veri miktarıyla tam bir istenmeyen canavar. Facebook Lite kullanırsanız bu alanlarda ciddi azalmalar göreceksiniz. Facebook deneyimi kararlı biçimde kullanıcıya ulaştırılıyor ve temel yapılar korunuyor.

Chrome Yerine Opera Max ve Mini

Chrome iyi bir internet tarayıcı olsa da bellekte yer kaplıyor ve güçlü eşleştirme özellikleriyle sık sık veri kullanımı yapıyor. Opera Max ise veri yavaşlaması yaşayanlara öneriliyor. Bu seçenek sayesinde Opera Mini tarayıcıyı da kullanarak indirilen veri boyutunu ciddi anlamda azaltabilir ve bu sayede hızlı sörf yapabilirsiniz. Opera’nın hafifletilmiş ama özellik anlamında dolgun olan Mini versiyonu ücretsiz indirilebiliyor.







