Android işletim sistemli akıllı telefonlar ciddi anlamda özelleştirilebiliyor. En basit bir düzenleme olan duvar kağıdı bile ekran ve ekran kilidi için ayrı ayrı seçilebiliyor. Arzu ederseniz binlerce hazır seçenek yerine kendi duvar kağıdınızı hazırlamaya ve farklı olmaya bakalım…

Android: Kendi Duvar Kağıdınızı Tasarlayın

Bu amaca yönelik olarak geliştirilmiş uygulamalar bizlere yardımcı oluyor. Sadece renkler ve desenler içeren basit bir duvar kağıdı çoğu kullanıcıyı cezbediyor. FreshCoat uygulamasını kullanarak bu tür sade duvar kağıtları tasarlayıp kullanabilirsiniz.

Kütüphanede sekiz ayrı koleksiyon halinde sık kullanılan renk setleri var. Kod kısmına girerek eğer biliyorsanız spesifik renk kodunu kendiniz girebilirsiniz. Aksine istediğiniz rengi başka bir görsel üzerindeki noktadan seçmeniz de mümkün. Ayrıca rastgele renk seçeneği de var. Tek renk yerine desen istiyorsanız efekt katmanları seçeneklerini kullanmalısınız. Önce hazır onca seçenek arasından efekt seçin ve sonra efekt için ikincil rengi belirleyin. Bu arada daha fazla efekt içinse ücretli sürüme terfi edebilirsiniz.

Görsel Bazlı Duvar Kağıdı

Daha şatafatlı bir duvar kağıdı peşindeyseniz buna değecek hazır görseller bulmanız gerekiyor. İnternette çok sayıda arka plan sitesi var. Yüksek kaliteli görselleri indirdikten sonra cihazınızın ekranına uygun formata getirmelisiniz. FreshCoat uygulamasını kullanarak indirdiğiniz ve Galeri içine attığınız görselleri kullanabilirsiniz. Özel görsel seçenekleri için sağ üstteki artı işaretine tıklayın ve galeriden bir görsel seçin. Ardından bulanıklaştırma, retro görünüm gibi çeşitli efektler üzerinde ayar değerini düzenleyebilirsiniz. Ek olarak çeşitli filtreler uygulanarak duvar kağıdı farklılaştırılabiliyor.

Metin Katmanı Eklemek

Opsiyonel olsa da son yapmak istediğiniz adım metin eklemek olabilir. Bunun için metin katmanı seçeneklerine girin ve yazmak istediğiniz metni girip hizalama, konum, boyut, renk, berraklık gibi ayarlarını değiştirin.





