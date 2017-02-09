Belki fark etmemiş olabilirsiniz ama iPhone ile gelen iOS işletim sisteminde basit seviyede ZIP dosya desteği yer alıyor.

iOS: ZIP ve Diğer Benzer Paketleri Açmak

Bununla birlikte dosya sıkıştırma, parola korumalı paket açmak, ZIP paketini buluta göndermek gibi kompleks işlemler içinse üçüncü parti uygulamalar gerekiyor. Bu uygulamalarla ZIP dışında TAR ve 7Z dosyalarıyla da çalışabilirsiniz.

ZIP Dosyaları ve iOS

ZIP uzantılı eklentiler içeren e-postalar karşınıza çıktıysa iOS işletim sistemi bunlarla başa çıkabilir ve hatta AirDrop ile Mac üzerindeki dosyaları aktarırken ZIP sorunsuz kullanılabilir. iCloud Drive gibi bulut depolama servislerinde paylaşım da yapabilirsiniz. Çok sayıdaki görsel, PDF dosyası ve belgeyi daha iyi yönetme ve az yer kaplama imkanı veren ZIP paketleri çok yaygın. Mail, Mesajlaşma, AirDrop, Dropbox ve Google Drive ile ZIP kullanmanız mümkün.

Üçüncü Parti Uygulamalar

iOS içinde ZIP paketi oluşturma özelliği yok ve ZIP paketlerinin içeriği değiştirilemiyor. Bu yüzden belirli seçenekler akla geliyor.

Documents 5

Uygulama içinden dosyalarda önizleme yapın, diğer uygulamalara gönderin, görselleri Kamera Rulosuna gönderin. FTP sunucuları dahil olmak üzere diğer sunuculara gönderin, SMB paylaşımlarını kullanın. Dropbox ve Google Drive üzerinden doğrudan paket indirin. Sadece ZIP açmak ya da başka yere yüklemek için ideal.

zip rar tool

Dropbox ve Box Cloud desteği, Wi-Fi transferi, yerel ağda aktarım, RAR ve 7Z dosyalarına da verilen destekle ücretli olması beklenirken ücretsiz sunularak şaşırtıyor. Maalesef şifreli ZOP arşivlerini açamıyor.

iZip

Arşiv oluşturma, parola korumalı arşivleri bile açma, çok sayıdaki dosya formatını destekleme özellikleri var. Pro sürüme terfi edip ödeme yapanlar bulut depolama servislerini de kullanabilir.

WinZip

Arşiv oluşturma ve açma, depolanan dosyaları yönetme, önizleme yapma desteği var. Pro sürüme ödeme yaparsanız bulut depolama servislerine doğrudan hızlı erişim ekliyor. Ayrıca bulut depolamadaki dosyaları birkaç tıkla paketleyebiliyor.







