Bu sorun öyle ya da böyle her akıllı telefon kullanıcısının başına en az bir kez gelmiştir. Telefon şarj olmuyorsa ve şarja takılı olsa bile batarya seviyesi yükselmeyip sürekli düşüyorsa sebebi nedir ve çaresi nasıl bulunur?

Telefon Şarj Olmuyorsa Ne Yapmalı?

Bazı sorunlar buna neden olabilir ve telefonunuz tam anlamıyla şarj olmayı ret edebilir. Belki de şarj işlemi yavaş gerçekleştiği için tam dolu hale gelmesi saatler değil günler sürebilir ve bu algı doğabilir. Sorunları analiz edip tespit etmeniz için çeşitli uygulamalara başvurabilirsiniz.

Ampere

Ampere başarılı bir uygulama ve telefonunuzun şarj olup olmadığını, oluyorsa ne hızla ilerleme gösterdiğini gözler önüne seriyor. Aynı zamanda hangi şarj adaptörü ve kablosunun daha iyi sonuç verdiğini anlayıp kıyaslamanıza da olanak veriyor. Yeşil renkte şarj, turuncu renkte bataryadan tüketme işaret ediliyor.

Farklı Güç Kaynağı Deneyin

Eğer şarj işlemi gerçekleşmiyorsa farklı bir adaptör ve özellikle de ürünle gelen duvar adaptörünü kullanmalısınız. Kasa ön paneli değil, doğrudan bilgisayar arkasındaki porttan besleme almayı deneyebilirsiniz. Böyle bir sorun varsa bilgisayarınızdaki portun kontrolden geçmesi gerekebilir.

Şarj Kablosunu Kontrol Edin

Piyasada çok sayıda sahte kablo var. Esnek, desenli, renkli, kılıf kaplamalı kablolar hoş görünse de sahte oldukları biliniyor. Orijinali kısa diyerek daha uzun kablo almak da ters tepebiliyor. Bu gibi durumlarda kablo kalınlığı ve içindeki tellerin sınıfı çok önemli. Voltaj değeri USB ile 5V olup uzun ve kalitesiz kabloda direnç yüksek olduğundan 4.5V değerine düşebiliyor. Bunu fark eden cihazlar şarj hızını düşürüyor ya da tamamen durduruyor. Daima orijinal ve mümkünse 1 metreden uzun olmayan kabloyla şarj deneyin.

Adaptör Sahte Olmasın?

Piyasada çok sayıda sahte şarj adaptörü de var. Çoğunun içinde maliyeti düşürecek biçimde daha az bileşen ya da ucuz parçalar var. Bu durumda da voltaj düşüyor ve akım azaltılıyor. Cihazınız uyum sorunu görüp şarjı otomatik olarak kesebilir. Ayrıca fişi doğru biçimde çekmediğinizde önceden iyi işleyen bir şarj adaptörü zamanla işlemez olabilir çünkü USB portu iç kısımdan kırılabilir.

Telefonu Kapatın ve Portu Kontrol Edin

Diğer önerilerimiz daha hızlı şarj için telefonu kapatmanız çünkü bu sayede cihazdaki güç tüketimi sıfırlanır ve sadece şarja odaklanır. Diğer önerimizse USB portunu kontrol etmeniz. İçine kaçan tozlar ve pislikler yüzünden temas kesilmiş olabilir. Bunların hiçbiri sorunu çözemiyorsa ve sonuç alınamıyorsa o zaman bataryanın ömrü dolmuş ve değiştirilmesi gerekiyor demektir. Bir yetkili servise giderek çözüm alabilirsiniz.





