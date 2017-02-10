iOS içeren iPhone akıllı telefonunuz çok güçlü donanıma sahip olabilir ama eve ya da ofise gelip Mac başına oturduğunuzda telefonunuzu bir kenara koyup iş görmez hale getirmek gücünüze mi gidiyor? Belirli uygulamalar sayesinde Mac ile iPhone gücünü birleştirip verim arttırabilirsiniz.

iOS: Mac Deneyimini İyileştiren Uygulamalar

Bu uygulamaları kullanarak Mac ile iPhone arasında güçlü bir beraberlik kurabilirsiniz ve ayrıca iPad tablet almak zorunda kalmazsınız.

Duet Display

iPhone ekranını Mac ile işleyen ikincil ekrana dönüştürür. Bağlantı için Wi-Fi yerine USB kullandığı için herhangi bir gecikme olmaz. Eski Apple mühendisleri tarafından geliştirilmiş olan uygulama 16 dolarlık fiyatının hakkını veriyor. Kurulum kolay ve iOS uygulamasını aldıktan sonra Mac sisteminize eşlik eden uygulamasını kurun.

Astropad

Astropad kurunca iPhone ekranınız dokunmatik çizim tabletine dönüşecek. iPhone uygulamasını kurduktan sonra Mac ortamındaki eşlik eden uygulamasını da kurmanız gerekiyor. Wi-Fi ya da USB üzerinden bağlantı yapabilirsiniz. Bu alandaki en iyi seçenek olmasa da çizime meraklı sıradan kullanıcıların işini görüyor.

Alfred Remote

Spotlight iyi olsa da Alfred Remote daha başarılı. Daha iyi arama ve özel arama seçenekleriyle bir adım öne geçiyor. Doğrudan terminal komutları gönderebiliyor, sistemi uyku moduna geçirebiliyor. Powerpack kurarsanız özel görevler ve kodlar ekleyebilirsiniz. Uygulamayı kurup eşleştirin ve komutları kolayca gönderin.

Screens

iOS cihazınızı kullanarak uzaktan bağlantı yapın ve güçlü özelliklere kavuşun. VNC istemcilerinin sayısı fazla olsa da Screens en güçlü olanlardan biri. HTML kodlarını kullanarak terminal komutu göndermek için boğuşmanıza gerek yok. Ağda çok sayıda cihazınız varsa işinizi kolaylaştırmak için klasörler altında toplayabiliyor. Screens Connect kurunca Mac bilgisayarınıza ağ dışından bile erişebilirsiniz.

Chrome Remote Desktop

Uzaktan erişim sağlanacak bilgisayara Chrome internet tarayıcı kurun ve iOS uygulamasını kurup erişin. Kurulan her bir bilgisayara bağlantı için PIN eklemeniz gerekiyor. Çok kapsamlı bir çözüm değil ve klavye desteği sunmuyor. Kurulum ve bağlantı kolay.

Remote

Mac’te kurulu olan iTunes uygulamasını uzaktan kontrol ediyor ve böylece bağlı olan ses sistemi üzerinden müzik setine dönüştürüyor.







