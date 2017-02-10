Zaman takibi özellikle de saat bazlı ödeme alan, iş yapan, proje yürüten ortamlarda önemli hale geliyor. Ayrıca zaman takibi üzerinden analiz gerçekleştirilip verim değişimi gibi durumlar incelenebiliyor.

iOS: Zaman Takip Uygulamaları

Peki iPhone sahipleri için zaman takibini kolay hale getirmenin bir yolu var mı? Evet, üstelik bir değil birden fazla yolu var…

Toggl

En başarılı zaman takip uygulaması ve iOS dışında Mac, Windows, Web, Android ve Linux sürümleri de var yani çok yerden takip sürdürülebiliyor. Tek bir tıklamayla uygulama içi zaman ölçerden destek alarak zaman takibi yapmak mümkün. Daha iyi sonuçlar için Gmail, Slack, Trello gibi kurulu olan diğer uygulamalarınızla bağlantı kurabiliyor. Detaylı raporlar sunabiliyor. Takım esaslı çalışmak isteyenlerinse aylık 10 dolara Pro üyelik alması gerekiyor.

ATracker

Zaman takibi bundan daha basit olamazdı. Kişisel zaman takibi alanında ATracker eksiksiz görünüyor. İş odaklı durumlardaysa diğer seçeneklere yönelmelisiniz. Bu uygulamada zaman takibi görevler üzerine odaklanıyor. Bu görevleri farklı kategoriler altında toplayabilirsiniz. Her bir görev için bildirim eklenebiliyor. Görevler için harcanan zamanlar takvime not olarak eklenebiliyor.

Hours

Hours ardındaki fikir birden çok renk kodlu zamanlayıcıdan faydalanmak. Her bir zamanlayıcı üzerinde çalıştığınız ayrı bir projeyi temsil ediyor. Projedeki zamanlayıcıda tıklayınca duruyor ve bir diğeri başlıyor. Böylece zaman takibi gerçekleşiyor. Zaman içinde ana ekrandaki bilgi sayısı artıyor ve raporlar alınabiliyor. Detaylı raporlar ve takım kullanımı için aylık ödemeyle Pro sürüme terfi etmeniz isteniyor.

HoursTracker

HoursTracker uygulaması Toggl gibi işliyor ama daha az sezgisel ve özellikleri biraz daha farklı. Genelde freelance çalışanlara hitap ediyor. Her bir için saat başına ücret eklenebiliyor. Uygulama içinden ya da iOS widget ile zamanlayıcısını kullanarak her bir proje başına kazanılan parayı görebilirsiniz. Zaman kayıtlarını güne, haftaya, aya ve iş türüne göre filtreleme imkanı var. Girdiler durdurulabiliyor ve kalınan yerden devam ettirilebiliyor.







