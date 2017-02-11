Android ve iOS: En Zor 5 Oyun

Android ve iOS için geliştirilen en zor 5 oyun ile karşınızdayız. Bugün popüler mobil oyunların hemen hepsi tek bir amaca odaklanıyor: sizi kendilerine bağımlı hale getirmek. Candy Crush, Angry Birds ve Clash of Clans gibi oyunlar sizi oyuna sürekli devam etme ve para harcamaya teşvik etme üzere tasarlanmış vaziyetteler. Sınırlı yaşamlar, neredeyse sınırsız miktardaki seviyeler ve ödül kazanma mekaniği kuşkusuz oyun geliştiricilerin ürünlerinden para kazanmak için kullandıkları büyük oltalar. Neyse ki hala gündelik oyunlar dışında daha ciddi ve zorlu oyunlar peşinde koşan oyuncular için oyunlar geliştiren geliştiriciler var. Sizin için akıllı telefonlarda oynanabilecek mücadele dolu ve zorlu oyunları bir araya getirdik. Dilerseniz Android ve iOS uyumlu en zor 5 oyun nelermiş hep birlikte görelim.

Android ve iOS: En Zor 5 Oyun

1. Machinarium

Android ve iOS En Zor 5 Oyun 1

Burada bir araya getirdiğimiz oyunların en farklısını ilk başta ele almak istedik. Machinarium bilinmezlerle dolu bir macera oyunu. Sevgilisi başka robotlar tarafından kaçırılan robot Josef’e yardım ediyoruz. Oyunda kafayı çalıştırıp bulmacaları çözmek ve aşamaları atlamak gerekiyor. İlk birkaç dakika kolay fakat oyunda biraz ilerleme kaydedince bulmacalar hayli zorlaşıyor. Bulmacaları kendiniz çözebilir ya da ipuçlarından yararlanmayı tercih edebilirsiniz. Fakat ipuçlarından yararlandığınızda dahi oyunun zorlu olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Machinarium’un görselleri ve soundtrack’i de oldukça başarılı.

Machinarium
İndir
QR-Code

Machinarium
Developer: Amanita Design
Fiyat: ₺5,49

Machinarium
İndir
QR-Code

Machinarium
Developer: Amanita Design
Fiyat: 17,99 TL

2. Titan Souls

Android ve iOS En Zor 5 Oyun 2

Titan Souls sizi çok sayıda farklı kontrol dinamiğiyle sıkmıyor, standart hareket ve nişan alma hareketlerini yapmanız yeterli oluyor. Oyunda epik arcade tarzı yaratık savaşlarında yaratıkları öldürerek ilerleme kaydetmeniz gerekiyor, kontrollerde hassasiyet oldukça önemli. İlerleme kaydetmek için sürekli ölüyorsunuz fakat öldükçe oyuna adapte oluyor ve canavaların zayıf noktalarını öğreniyorsunuz. 15 USD mobil bir oyun için ciddi bir fiyat etiketi fakat oyunun mobil versiyonunun PC ve konsol versiyonuna büyük oranda benzediği unutulmamalı.
Titan Souls
İndir
QR-Code

Titan Souls
Developer: DevolverDigital
Fiyat: ₺52,99

3. Ninja Spinki Challenges!!

Android ve iOS En Zor 5 Oyun 3

Flappy Bird oyununun geliştiricisi Dong Nguyen henüz inzivaya çekilmiş değil. 2013 yılında ilginç oyunu Flappy Bird ile milyonlarca akıllı telefon kullanıcısını zorlayan ve sinirlendiren geliştirici yeni oyunu Ninja Spinki Challenges!!’ı geçtiğimiz günlerde yayınladı. Oyunda eğitim sürecinde olan ve bir dizi mücadeleyi kazanması gereken bir ninjayı yönetiyorsunuz. Ninja Spinki Challenges!!’ta kademeli bir ilerleyiş mevcut. Flappy Bird’de bu durum söz konusu değildi.

Ninja Spinki Challenges!!
İndir
QR-Code

Ninja Spinki Challenges!!
Developer: OBOKAIDEM
Fiyat: Ücretsiz

Ninja Spinki Challenges!!
İndir
QR-Code

Ninja Spinki Challenges!!
Developer: OBOK AIDEM inc.
Fiyat: Ücretsiz

4. QWOP

Android ve iOS En Zor 5 Oyun 4

QWOP sevgidir, QWOP hayattır. 2008 yılının bu web tarayıcısı klasiğinden söz etmeden zorlu oyunların bir listesini oluşturamazdık. QWOP’un mobil adaptasyonu bazı yeni oyun modları, lider panoları ve grup müsabakaları içeriyor; ancak beceriksizliğimizin genel seviyesi aynı kalıyor.

QWOP
İndir
QR-Code

QWOP
Developer: Noodlecake Studios Inc
Fiyat: ₺2,00

QWOP for iOS
İndir
QR-Code

QWOP for iOS
Developer: Bennett Foddy
Fiyat: 0,59 TL

5. Do Not Crash

Android ve iOS En Zor 5 Oyun 5

Do Not Crash’ın geliştiricileri oyunlarını tasarlarken Flappy Bird’den ilham almışa benziyor. Oyunda işler ilk bakışta basit görünüyor; NASCAR esintileri taşıyan yolun etrafında 3 arabayla ters yönde gidiyorsunuz. İki şerit var ve diğer otomobiller şeritleri sıklıkla değiştiriyor. Diğer arabalara çarpmamak için şerit değiştirmek üzere ekrana dokunursunuz. Basit görünüyor fakat sadece 20’den yüksek bir puanı elde etmeye çalışın ve oyunun ne kadar zorlu olduğunu görün. Do Not Crash aile boyu eğlence için harika bir oyun ancak inanılmaz zaman harcatıyor.
Do Not Crash
İndir
QR-Code

Do Not Crash
Developer: umoni
Fiyat: Ücretsiz

Do Not Crash
İndir
QR-Code

Do Not Crash
Developer: umoni
Fiyat: Ücretsiz


[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir