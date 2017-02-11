Android ve iOS için geliştirilen en zor 5 oyun ile karşınızdayız. Bugün popüler mobil oyunların hemen hepsi tek bir amaca odaklanıyor: sizi kendilerine bağımlı hale getirmek. Candy Crush, Angry Birds ve Clash of Clans gibi oyunlar sizi oyuna sürekli devam etme ve para harcamaya teşvik etme üzere tasarlanmış vaziyetteler. Sınırlı yaşamlar, neredeyse sınırsız miktardaki seviyeler ve ödül kazanma mekaniği kuşkusuz oyun geliştiricilerin ürünlerinden para kazanmak için kullandıkları büyük oltalar. Neyse ki hala gündelik oyunlar dışında daha ciddi ve zorlu oyunlar peşinde koşan oyuncular için oyunlar geliştiren geliştiriciler var. Sizin için akıllı telefonlarda oynanabilecek mücadele dolu ve zorlu oyunları bir araya getirdik. Dilerseniz Android ve iOS uyumlu en zor 5 oyun nelermiş hep birlikte görelim.

Android ve iOS: En Zor 5 Oyun

1. Machinarium Burada bir araya getirdiğimiz oyunların en farklısını ilk başta ele almak istedik. Machinarium bilinmezlerle dolu bir macera oyunu. Sevgilisi başka robotlar tarafından kaçırılan robot Josef’e yardım ediyoruz. Oyunda kafayı çalıştırıp bulmacaları çözmek ve aşamaları atlamak gerekiyor. İlk birkaç dakika kolay fakat oyunda biraz ilerleme kaydedince bulmacalar hayli zorlaşıyor. Bulmacaları kendiniz çözebilir ya da ipuçlarından yararlanmayı tercih edebilirsiniz. Fakat ipuçlarından yararlandığınızda dahi oyunun zorlu olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Machinarium’un görselleri ve soundtrack’i de oldukça başarılı. Machinarium Developer: Amanita Design Fiyat: ₺5,49 Machinarium Developer: Amanita Design Fiyat: 17,99 TL 2. Titan Souls



