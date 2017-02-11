Akıllı telefonlar paha biçilmez gereçler ve çok fonksiyonlu yapılarıyla farklı alanlarda hayatı kolaylaştırıyorlar. Gerçekte hayatta aradığınız bilgi önünüzde duruyor ama görmüyor olabilirsiniz. Araştırma seviyesinin dozunu arttırıp adeta bir dedektife dönüşmenizi sağlayacak uygulamalara bakış atmak istedik…

Dedektiflik Yapmanızı Sağlayacak Uygulamalar

Belki de üniversitede verilen ev ödevinin konusu bir gazete arşivini analiz edip geçmişteki bir cinayeti çözmeniz! Artık tarayıcı, yazıcı gibi devri geçmiş cihazlara mahkum değilsiniz. İşte bu gibi durumlar için geliştirilmiş uygulamalardan bazıları:

CamScanner

Bu uygulamayı kullanarak karşınıza çıkan belgeleri tarayabilir ve elde edilen içeriği PDF olarak saklayabilirsiniz. Hiç yer tutmayacak biçimde tonlarca doküman bir arada tutulabilir. Aynı zamanda Google Drive bulut depolama alanınızı ekleyip özel bir arşiv klasörü içine yükleyebilirsiniz. Görsel ya da PDF olarak saklanan belgelerde yer alan metinleri okutmak ve ardından arama yaptırmak mümkün. CamScanner ile OCR olarak tabir edilen optik karakter tarama yaptırmak isteyenlerin Pro sürümü alması gerekiyor.

Text Fairy

Ücretsiz OCR karakter tarama gerekli olduğunda bu uygulama imdada yetişiyor. Belgelerle yer alan görselleri elde edip isterseniz metin analizi yapıyor. Ardından okuduklarını belge olarak saklayabiliyor. Eğer ufak tefek hatalar bulursanız Word ile açıp altı çizili kısımları elle düzeltebilirsiniz. Hata oranı yüzde 15 civarında ama ücretsiz olduğu için şikayet etmiyoruz. Daha iyi sonuçlar içinse ücretli OCR uygulaması şart.

Web Sayfalarını Saklamak

Google Chrome kullanıcıları dahili özellik sayesinde sadece Yazdır seçeneğini kullandıktan sonra Google Drive içinde sakla ya da PDF olarak sakla seçeneklerini kullanarak sayfaları doğrudan belge biçiminde depolayabilir. Bu sayede ek bir yazılım kurmadan doğrudan PDF olarak saklayabilirsiniz.





