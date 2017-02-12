Android‘de duvar kağıdını otomatik olarak değiştirmek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Android işletim sistemli akıllı telefonları özelleştirmenin en temel yolu duvar kağıdını değiştirmekten geçiyor. Tabii ekranda sürekli aynı duvar kağıdını görmek kullanıcılar için bir süre sonra can sıkıcı bir hal alabilir. Bu noktada sıkça duvar kağıdı arayışına girmek yerine duvar kağıdı değiştirme işlemini otomatik hale getiren çözümlere yönelmek daha mantıklı olacaktır. Android‘de duvar kağıdını otomatik olarak değiştirmek için kullanabileceğiniz iki başarılı uygulamaya daha yakından bakıyoruz.

Android: Duvar Kağıdını Otomatik Olarak Değiştirmek

Öncelikle Android işletim sistemli cihazınıza Google Play uygulama mağazasında arama yaparak ya da aşağıdaki widget’ı kullanarak Wallpaper Changer uygulamasını indirin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Uygulamadaki canlı duvar kağıdı özelliğini etkinleştirmek için arayüzdeki kırmızı çubuğa dokunmalısınız.

Change sekmesi altındaki Change wallpaper every seçeneğinden duvar kağıdının değiştirilme sıklığını belirleyebilirsiniz. Change wallpaper on lock screen unlock seçeneğini işaretlerseniz ekran kilidini açtığınızda duvar kağıdı otomatik olarak değiştirilecektir.

Albums sekmesi altından duvar kağıdı olarak otomatik atanacak görselleri seçebiliyorsunuz.

Settings sekmesini görüntüleyerek buradan görsel pozisyonu, görsel boyutu ve duvar kağıdı seçimine kaynaklık edecek klasörün yeni görseller için taranma sıklığını ayarlayabilirsiniz.

Android’de duvar kağıdını otomatik olarak değiştirmek için SB Wallpaper Changer uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Uygulamayı cihazınıza yükledikten sonra çalıştırın. Settings‘e girin.

Enable changer seçeneğini işaretleyin ve duvar kağıtlarınızı depoladığınız dizini Directories / files bölümünden seçin.

Uygulamanın ana ekranına dönün ve üst kısımdaki Set This App To Live Wallpaper butonuna dokunun.

İşlem bu kadar basit. Şimdi Change by timer seçeneğini işaretleyip Timer interval bölümünden duvar kağıdının değiştirilme periyodunu düzenleyebilirsiniz.







